Brasil a Gosto lança menu inspirado no Piauí

Creme e vinagrete de caranguejo. Foto: Alexandre Schineider/divulgação

O creme e vinagrete de caranguejo com abacate, pimenta cheirosa e crocante de mandioca (R$ 49; foto) é a sugestão de entrada do novo Menu Maria Isabel, do Brasil a Gosto, em homenagem ao Piauí.

Galinha d’angola, carneiro, maxixe e caju estão nas receitas criadas por quatro chefs convidados.

Confira o menu completo:

Petisco

Rosca de polvilho com requeijão de jerimum, queijo coalho e carne de caju. Com pesto de castanha, coentro e hortelã

Entrada

Creme e vinagrete de caranguejo com abacate, pimenta cheirosa e crocante de mandioca

Pratos Principais

Capote cozido, creme de milho tostado com leite de castanha e crocante de pregado

Carne de sol de carneiro com paçoca, arroz Maria Isabel e maxixe em conserva

Sobremesas

Quinteto de caju com coco

Bebidas

Caju Refrescante – Suco de caju, cajuína, calda de doce de caju, suco de limão e hortelã

Caipirinha Maria Isabel – Caju, calda de doce de caju, limão galego e cachaça

Pingado de caju: shot de licor de caju, cachaça e cajuína

R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.