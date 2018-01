Polenta braseada (Foto: divulgação)

A polenta braseada com molho de queijo resteia e embutido socol (R$ 29; foto), é a entrada do ‘Menu Capixaba’, que o Brasil a Gosto serve até junho. Inspirado na culinária do Espírito Santo, inclui receitas como a moqueca (R$ 89) e a rabada com feijão manteiga e purê de jaca e mandioca (R$ 75).

R. Prof. Azevedo Amaral, 70, Jd. Paulistano, 3086-3565.