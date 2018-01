'Branco Sai, Preto Fica' alia crítica social a ficção científica

Misto de ficção científica, crítica social e documentário, Branco Sai, Preto Fica é a frase que um dos protagonistas, todos negros, ouve logo antes de presenciar uma situação de opressão policial.

Vencedor do Festival de Brasília no ano passado, o longa de Adirley Queiroz se passa em um Distrito Federal imaginário: lá, só entra quem tiver passaporte com visto da ‘polícia do bem estar social’, um artigo aparentemente raro.

Shockito, de cadeira de rodas, e Marquim, com uma perna mecânica, moram em Ceilândia, cidade-satélite vizinha, onde são realizadas rondas noturnas à procura de criminosos. Marcados por um episódio violento em um baile black, tramam uma ação na capital enquanto Cravalanças (Dilmar Durães) volta do futuro. Ele procura provas para um processo contra o Estado brasileiro, responsável pela morte de negros e pobres em bairros da periferia.

A sinopse é mais simples do que o filme – longe de ser uma ficção científica convencional. O diretor aborda o racismo, um dos temas mais controversos do país, ficcionalizando histórias reais e utilizando uma narrativa fragmentada que mais sugere do que descreve. Rafael Abreu