Bourbon Street Festival chega à sua 13ª edição

O Bourbon Street Festival chega neste ano à sua 13ª edição. O Parque Ibirapuera recebe a abertura neste domingo (23), às 15h30, com shows gratuitos. O guitarrista Little Freddie King é um dos que se apresentam, e repete a dose na terça (25) e na quinta (27), no Bourbon Street, que permanece como principal palco do evento. Destaque da programação, o grupo Galactic vem de Nova Orleans e se apresenta na quinta (27) e no encerramento do festival, no dia 30/8, também no parque. Formado em 1994, o sexteto, que está no Brasil pela primeira vez, explora as fronteiras entre o jazz e o R&B. Confira os serviços abaixo e a programação completa do evento.

Confira os shows da semana.

ONDE: Pq. Ibirapuera. Portão 10. Av. Pedro Álvares Cabral s/nº. QUANDO: Dom. (23) e 30/8, 15h30 (abertura). QUANTO: Grátis

ONDE: Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. QUANDO: 3ª (25) a 29/08. QUANTO: R$ 65/R$ 85. Cc.: todos. Cd: todos

Dom. (23)

15h30 – Orleans Street Jazz Band

16h – Leon “Kid Chocolate” Brown & 504 Experience

17h30 – Little Freddie King

19h – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

3ª (25)

20h – Abertura da casa

21h – Little Freddie King

22h30 – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

DJ Crizz – nos intervalos

4ª (26)

20h – Abertura da casa

21h – Leon “Kid Chocolate” Brown & 504 Experience

22h30 – Lost Bayou Ramblers

DJ Crizz – nos intervalos

5ª (27)

21h – Abertura da casa

21h30 – Little Freddie King

23h – Galactic

DJ Crizz – nos intervalos

6ª (28)

21h – Abertura da casa

21h30 – Bourbon Street Jazz Quartet

22h – Lost Bayou Ramblers

0h – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

DJ Crizz – nos intervalos

Sáb. (29)

21h30 – Bourbon Street Jazz Quartet

22h – Leon “Kid Chocolate” Brown & 504 Experience

0h – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

DJ Crizz – nos intervalos

Dom. (30)

15:30 – Orleans Street Jazz Band

16:00 – Lost Bayou Ramblers

17:30 – Dwayne Dopsie & The Zydeco Hellraisers

19:00 – Galactic