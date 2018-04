Novo bar ocupa casarão na Faria Lima

Quem sai do escritório na região da Faria Lima em busca de um happy hour tem agora uma nova opção para relaxar no fim do expediente. Inaugurado na primeira quinzena de janeiro, em uma esquina da movimentada avenida, o Boteco Boa Praça ocupa um casarão de estilo colonial, com decoração descontraída, que conta ainda com uma boa área ao ar livre.

Foto: Tadeu Brunelli/Divulgação

Entre os destaques do cardápio, vale experimentar uma das tantas versões de caipirinha, feitas com vodca, saquê ou cachaça, como a de morango com maracujá (R$ 23,90). Todas prontamente servidas por bartenders que ocupam parte do extenso balcão da casa.

O mesmo, contudo, não se pode dizer do tempo de espera para pratos e petiscos. Um pedido simples, como uma porção de miniempanadas (R$ 32, 9 unid.), levou cerca de 40 minutos para ficar pronto – decepção acentuada pela aparência murcha e quebradiça com que chegaram os salgados.

Já os deliciosos dadinhos de tapioca (R$ 29, 12 unid.), recheados com queijo coalho e servidos com pimenta biquinho, são a prova de que a casa tem muito a mostrar.

Ela pertence aos mesmos sócios dos bares Tatu Bola e Eu Tu Eles. Experiência não lhes falta para fazer pequenos ajustes e explorar o potencial do novo boteco, que já estava lotado nos primeiros dias de funcionamento.

ONDE: Av. Brig. Faria Lima, 3.183, Itaim Bibi, 3232-1497. QUANDO: 17h/1h (sáb., 12h30/1h; dom., 12h30/23h; fecha 2ª). QUANTO: Cc. e Cd.: A, M e V.