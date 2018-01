Boteco da Diversidade, São Paulo Tech Week e outros passeios para o fim de semana em SP

+ Performances, pocket shows e debates sobre direitos humanos compõem a nova edição do Boteco da Diversidade. Entre as atrações, tem show de Ellen Oléria (foto); monólogo com o ator Clayton Nascimento; e conversa com Dom Filó e Nelson Triunfo sobre bailes hip hop. Sesc Pompeia. R. Clélia, 93, 3871-7700. Sáb. (4), 20h/23h. Grátis. Inf.: bit.ly/BotDiv

Encontro com Escritores

Priscila Gontijo, uma das finalistas do Prêmio São Paulo de Literatura com o livro ‘Peixe Cego’, participa de uma conversa na Biblioteca de São Paulo com outros escritores para discutir inspirações e alguns dos temas explorados no romance. Biblioteca de São Paulo. Av. Cruzeiro do Sul, 2.630, metrô Carandiru, 2089-0800. Sáb. (4), 11h. Grátis.

12ª Balada Literária

Em cinco dias de atrações gratuitas organizadas em vários espaços culturais, a edição deste ano homenageia o autor Torquato Neto e apresenta dois shows de abertura no Sesc 24 de Maio, com Jards Macalé, Arnaldo Antunes e Márcia Castro – na 4ª (8), às 18h e às 21h. Na programação, participam nomes como Tom Zé, Fabiana Cozza e Lucina, além de escritores como Lourenço Mutarelli, Omar Salomão e Clarah Averbuck. 4ª (8) a 12/11. Inf.: bit.ly/BaladaLit

Conexões Itaú Cultural

Convidados de países como Argentina, Coreia do Sul, França e Japão compõem a programação do evento, que promove encontros e debates sobre a literatura brasileira. Na 4ª (8), às 20h, o autor Bernardo Carvalho conversa sobre os principais elementos de sua literatura. Na 5ª (9), às 16h, ‘Traduzir o Intraduzível’ reúne a tradutora Alison Entrekin e o autor Paulo Lins para discutir as dificuldades de certas traduções literárias. Itaú Cultural. Av. Paulista, 149, metrô Brigadeiro, 2168-1776. 4ª (8) a 10/11, 16h/ 20h (retirar ingresso 1h antes). Grátis. Inf.: bit.ly/ConItaú

Feira Escandinava 2017

Organizado em São Paulo há mais de 50 anos, o evento vende produtos de países escandinavos, como bacalhau, caviar e decorações natalinas. A feira também conta com uma exposição de fotos e vídeos da Finlândia e um restaurante de comidas típicas. Clube Pinheiros. R. Tucumã, 36, Jd. Europa. 3ª (7), 11h/22h; 4ª (8), 10h/20h. Grátis. Inf.: bit.ly/Fescand

Mercado Manual

Com mais de 60 expositores, que vendem itens para casa, acessórios, cosméticos e produtos infantis, o festival de cultura feita à mão (foto) organiza nova edição no estacionamento da Pinacoteca. A programação inclui oficinas gratuitas, no sábado (4), de pintura em banquinho – às 15h – e crochê – às 18h30. Na área gastronômica, opções como Pitico+Mica, com pratos como falafel e comida asiática, e a Cantina Castelões. Pinacoteca. Pça. da Luz, 2, Bom Retiro, 3324-1000. Sáb. (4), 10h/20h; dom. (5), 10h/18h. Grátis. Inf.: bit.ly/ManPina

São Paulo Tech Week 2017

O festival promove mais de 200 atividades dedicadas ao futuro da tecnologia, com oficina de montagem de drones e palestras sobre game design. Na 2ª (6), das 14h às 18h, o Centro de Inovação da Dinamarca apresenta um panorama da tecnologia educacional dinamarquesa, em seu Campus São Paulo (R. Coronel Oscar Porto, 70, Paraíso). Na 3ª (7) e 4ª (8), o IT Forum Expo reúne, no Transamerica Expo Center (Av. Dr. Mário Vilas Boas Rodrigues, 387, S. Amaro), palestrantes como Marcelo Porto, presidente da IBM Brasil. Dom. (5) a 12/11. Inf.: bit.ly/SPTW17