Boteco asiático faz festival de pães recheados; veja outras dicas de bares

+ O Festival de Buns do boteco Izakaya Toki serve quatro versões recheadas do pão chinês de massa fermentada e cozido no vapor – a partir desta 6ª (23), sempre à noite. Uma das opções é o ‘Chicken Katsu Bun’ (R$ 15), pão no vapor com sobrecoxa de frango empanada, repolho e maionese. A novidade fica no cardápio até 21/4. R. Artur de Azevedo, 986, Pinheiros, 3061-2349. 11h30/14h30 e 19h/23h (6ª, 11h30/14h30 e 19h/0h; sáb., 19h/0h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

NOVOS

Majestic Drinks

Filial do Boteco Paramount, o local tem boas variações de gim tônica, como a ‘Tangin’ (R$ 19,90), feita com geleia caseira de tangerina, gim, água tônica e bastante gelo, e a ‘Larangin’ (R$ 19,90), versão à base de laranja, uma das mais pedidas. Na lista de petiscos, os dadinhos de tapioca com queijo coalho (R$ 17,60, 8 unid.) e a porção de almôndegas (R$ 18, 8 unid.) são boas opções para compartilhar. R. Delfina, 130, V. Madalena, 3031-3745. 17h/23h45 (sáb., 12h/23h; dom., 12h/23h45). Cc.: todos. Cd.: todos.

BOTECOS CHIQUES

Boteco São Bento

Com área externa, o bar tem uma bela chopeira de cobre, de onde saem o chope Brahma (R$ 7,99, claro; R$ 8,99, black) e a Stella Artois (R$ 8,99). Para acompanhar, peça a porção de bolinhos de costela bovina (R$ 34,90, 8 unid.) ou a torrada ‘São Bento’, com geleia de damasco, queijo brie e presunto cru (R$ 33,90, 6 unid.). R. Leopoldo Couto de Magalhães Júnior, 474, Itaim Bibi, 3074-4389. 12h/últ. cliente. Cc.: todos. Cd.: todos.

HOTEL

The View

Instalado no 30º andar do International Plaza Flat, o bar tem vista para Jardins e Ibirapuera. No cardápio, o petisco da casa é o ‘Embrulhadinho de Brie com Mel’ (R$ 52, 12 unid.). As caipirinhas têm preços a partir de R$ 28 (cachaça) e R$ 32 (especial com Yaguara). Al. Santos, 981, Cerqueira César, 3266-3692. 18h/2h (2ª, 18h/ 0h; sáb., 19h/2h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

VARIADOS

Café Journal

Abriga uma adega com 500 rótulos de vinho (e cerca de 6 mil garrafas), como o vinho Carmen (R$ 145, a garrafa). Para quem prefere cerveja, o local tem long necks Heineken e Stella (R$ 14). Do cardápio, experimente a paleta de cordeiro com cuscuz de berinjela e amêndoas (R$ 162, para duas pessoas). Al. dos Anapurus, 1.121, Moema, 5055-9454. 12h/últ. cliente (dom., 12h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.