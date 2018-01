Bossa renova cardápio do almoço executivo

Foto: Tadeu Brunelli/divulgação

O moderno Bossa incrementa as opções do almoço executivo, de 2ª a 6ª, com prato principal mais entrada ou sobremesa, por R$ 38. Entre as sugestões, que mudam diariamente, estão a ‘Feijoada Light’ (foto), que leva feijão preto orgânico com paio e calabresa, acompanhado de copa lombo grelhada, arroz, couve, farofa de alho, vinagrete, pastel de queijo e laranja; a berinjela grelhada com muçarela de búfala e tomate fresco, purê de mandioquinha e farofa de pão; e o bobó de frutos do mar com arroz de grãos, farofa de castanha de caju e brotos de coentro.

Al. Lorena, 2.008, Jd. Paulista, 3064-4757.