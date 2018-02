Boss – Home of the Blues tem música ao vivo e comida cajun

Aberto na Vila Madalena em julho, o Boss – Home of the Blues une música e culinária americanas. No endereço de dois andares, a vocação musical fica explícita já na entrada – de onde se vê um palco onde bandas de blues se apresentam de quinta à domingo.

Mas o ambiente não é o forte da casa. Falta charme a decoração de tons escuros e um bom terraço é mal aproveitado com um piso antiderrapante e poucas mesas.

Já no cardápio, há opções simples e satisfatórias de influência cajun, como o ‘Jambalaya’ (R$ 35, foto), um combinado apimentado de pimentão, cebola, salsão, linguiça e camarão servido com arroz. Para beber, bons drinques com bourbon como o ‘Lynchburg Lemonade’ (R$ 23), que também leva Cointreau, limão e soda.

Serviço: R. Mourato Coelho, 992, V. Madalena, 3031-3802. 18h/2h (dom., 14h/22h; fecha 2ª). Couv. Art.: R$ 5/R$ 15. Cc. e Cd.: M e V.