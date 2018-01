Slowkids está entre as dicas do bora.ai

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis. Para saber mais, visite www.bora.ai

O movimento SlowKids, que defende a desaceleração da rotina das crianças e a valorização do tempo livre na infância, promove evento gratuito neste domingo (29), no Parque Villa-Lobos. A programação faz parte da Semana Mundial do Brincar. Haverá contação de histórias com Kiara Terra, às 10h e às 13h, apresentação da Banda Mirim, às 11h e às 15h, e da Pequena Orquestra Interativa – POIM, às 14h). Das 9h às 16h terá oficina de reciclagem, feira de troca de brinquedos, estação de movimento e sensações para pequenos de até 3 anos, painel de tinta interativa, passeios pela natureza, bolhas de sabão sensoriais, brincadeiras tradicionais, estação de jardinagem e atividades livres nas instalações interativas do Erê Lab.

Pq. Villa-Lobos. Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2.001. Dom. (29), 9h/16h. Grátis.

O Sesc SP é um dos grandes parceiros da Semana Mundial do Brincar, evento que tem por objetivo chamar a atenção para a importância do brincar na formação do ser humano. Todas as unidades da rede oferecem programação gratuita até domingo, com oficinas, contadores de história, brincadeiras e espetáculos. Para saber a agenda completa acesse: bora.ai/SMB_2016_SESC.

Unidades do Sesc. Grátis. Até sáb. (28).

TOME NOTA: Troca Troca no Parque

O MAM promove feira de troca de brinquedos.

Pq .Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Sáb. (28), 10h/12h. Grátis.