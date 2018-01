Espetáculo de palhaço russo é uma das dicas do bora.ai

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis. Para saber mais, visite www.bora.ai

Palhaçada russa

Considerado “imperdível”, pelo ‘The Times’, e “um evento mágico que mostra como ninguém é velho demais para se divertir com palhaços”, pelo ‘Evening Standard’, o espetáculo ‘Slava’s Snowshow’ (foto acima), do famoso palhaço russo Polunin Slava, emociona públicos de todas as idades.

A companhia, que foi fundada em 1993, já passou por mais de 25 países. Embalada pela empolgante trilha sonora de ‘Carmina Burana’, uma chuva de papéis picados é lançada sobre a plateia, criando uma tempestade de ‘neve’, enquanto bolas coloridas saltam pelo teatro, passando de mão em mão. Diversão garantida para toda a família. 120 min. Livre. Teatro Bradesco (1.439 lug.). R. Turiaçu, 2.100, 3670-4111. Hoje (6), 20h; sáb. (7), 16h e 20h; dom. (8), 16h.

R$ 50/ R$ 200.

Diversão de pais e filhos

Nos dias de Super Toka Noturno, a dica é que os pais deixam seus filhos brincando com outras crianças, enquanto aproveitam o tempo livre para um programa especial. Uma opção é explorar os bares e restaurantes da Vila Madalena, onde fica instalada a Oficina Toka. São apenas 20 vagas disponíveis e as reservas devem ser feitas por telefone. Oficina Toka. R. Girassol, 913, V. Madalena, 3892-1104. Hoje (6), 19h/23h. R$ 95.

TOME NOTA

A Cia Le Plat du Jour faz releitura do clássico ‘Os Três Porquinhos’. Teatro Viradalata. R. Apinajés, 1.387, 3868-2535. Dom., 16h. R$ 40. Até 29/5.