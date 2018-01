Bora.ai dá dicas para a Viradinha

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis. Para saber mais, visite www.bora.ai

Braço da Virada Cultural destinado às crianças, a Viradinha tem algumas atrações no sábado (21), mas ganha força mesmo no domingo (22). É a chance para ver (ou rever) o que faz sucesso na cena infantil da cidade. Para te ajudar a navegar no mar de eventos – há atividades previstas para todas as regiões da cidade -, o Bora.ai traz dicas certeiras. Caso da festa de 20 anos do Palavra Cantada, do show Beatles para Crianças, da alegria das apresentações do Tiquequê, que combina música e brincadeiras, ou do projeto Grandes Pequeninos, que aborda os primeiros momentos do bebê. Tudo de graça.

O Palavra Cantada, liderado pela dupla Sandra Peres e Paulo Tatit, comemora seus 20 anos de carreira com dois grandes shows na programação da Viradinha Cultural, primeiro no Parque do Carmo e, na sequência, no Ibirapuera.

Pq. do Carmo. Av. Afonso Sampaio Souza, 951. Dom. (22), 11h.

Pq Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Dom. (22), 17h.

O Parque Ibirapuera recebe o show Grandes Pequeninos, um projeto criado por Tania Khallil e Jair Oliveira, abordando o universo mágico dos primeiros momentos do bebê, a diversidade das pessoas, a importância dos livros na vida dos pequenos, da natureza e dos alimentos. No palco, muita música, números de circo e imaginação.

Parque Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº. Dom (22), 13h.

No domingo de manhã, no Ibirapuera, o grupo Tiquequê (foto), formado por Diana Tatit, Angelo Mundy, Bel Tatit e Wem, apresenta show do DVD ‘Era uma Vez um Gigante’. Gravada em 2015, a obra traz uma mistura de brincadeiras de roda e de rua, além de danças tradicionais, parlendas, batuque e muita diversão. Participe desta festa e se deixe embalar por canções, sons, teatro e narração de histórias.

Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral s/nº. Dom. (22), 9h30.

No espetáculo A Rainha Procura, uma rainha busca desesperadamente alguém para ocupar o cargo de bobo da corte em seu palácio. Ela terá a difícil tarefa de eleger o novo bobo em meio aos candidatos que surgem, propondo difíceis tarefas para serem executadas pelos candidatos. E, é claro, que a ajuda das crianças será fundamental para a escolha ideal. Com Cia. do Quintal.

Sesc Bom Retiro. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. Dom. (22), 12h.

O músico Fábio Freire leva seu Beatles para Crianças para duas apresentações na Viradinha Cultural 2016. A primeira no sábado, no Sesc Santo Amaro. E a segunda no domingo, no Sesc Carmo. No repertório, traz clássicos que encantaram gerações, como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’, e ‘All You Need Is Love’.

Prepare-se para dançar.

Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Sáb.( 21), 18h. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, 3111-7000. Dom. (22), 14h

Tome nota:

BANDA MIRIM

Grupo reúne seus 14 artistas para uma festa com hits e inéditas. Sesc Carmo. R. do Carmo, 147, 3111-7000. Dom. (22), 17h.