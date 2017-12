Bora.aí indica espetáculos infantis para o fim de semana

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se. Para saber mais, visite o site bora.ai

Foto: Luiz Brambila/divulgação

Direto da TV

Depois da febre da ‘Galinha Pintadinha’, a nova onda entre os pequeninos é o ‘Mundo Bita’, produzido por um grupo de Recife chamado Mr. Plot. Com animações, livros digitais, vídeos educativos e músicas originais, disponíveis na TV a cabo, no Netflix e no YouTube, o musical Bita e os Animais chega a São Paulo, neste fim de semana, no Teatro Gazeta.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os personagens Lila, Tito, Dan e Bita apresentam um espetáculo interativo – repleto de coreografias, brincadeiras e muita música. Sucessos como ‘Fazendinha’, ‘Safari’, ‘Chuá Tchibum’ e ‘Como É Verde na Floresta’ fazem parte do repertório, que conta com 11 músicas do DVD do grupo. Teatro Gazeta (700 lug.). Av. Paulista, 900, Bela Vista, 3253-4102. Sáb. (9) e dom. (10), 11h e 16h. R$ 60/R$ 70.

Jogue suas tranças

A premiada Cia. Le Plat du Jour fez uma adaptação bem humorada do clássico dos contos de fada Rapunzel. O espetáculo, que volta a fazer temporada na cidade, surpreende o público com manipulação de bonecos, mímica, danças acrobática e de salão, mágica e técnicas do teatro de sombras. Teatro J. Safra (627 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sáb. e dom., 16h. A partir de sáb. (9). R$ 25/R$ 50. Até 29/5.

Cinderela e o Pé Inchado

A Cia. Burucutu apresenta o clássico infantil com ritmos bem brasileiros. Teatro Jardim Sul. Av. Giovanni Gronchi, 5.819, 3779-3965. Sáb. (9) e dom. (10), 16h. R$ 30.