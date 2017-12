Bora.aí dá dicas de restaurantes com espaços infantis

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se. Para saber mais, visite o site bora.ai

Comer, comer

Sair para comer fora também pode ser uma diversão para as crianças. Inaugurado há seis meses, o restaurante Lánafranca oferece comida tradicional, sucos, lanches, cafés e um agradável Espaço Kids para crianças de até 8 anos(R$ 40, por criança).

Nos fins de semana e feriados, quatro monitores e um garçom ficam à disposição dos pequenos que, além de se divertir, podem comer desacompanhados dos pais. Em datas especiais há oficinas de artes.

Instalada no coração dos Jardins, a casa também oferece um banco de horas, para que as crianças fiquem brincando enquanto os pais passeiam pelo bairro. Para tranquilidade da família, os pequenos podem ser monitorados pelo celular.

Al. Franca, 1.045, Jd. Paulista, 3477-5005. 11h/18h (6ª e sáb., 10h/22h; dom., 10h/18h; fecha 2ª e 3ª).

Além do cardápio kids

Com deliciosa comida portuguesa e ambiente acolhedor, o restaurante Bacalhoeiro dispõe de uma superbrinquedoteca (R$ 15, por criança) com escorregador, jogos eletrônicos e monitoria nos dias de semana à noite e nos finais de semana.

O restaurante fica no Tatuapé, próximo ao Shopping Anália Franco.

R. Azevedo Soares, 1.580, 2293-1010. 12h/15h30 e 19h/23h (6ª, 12h/15h30 e 16h/0h; sáb., 12h/0h, dom., 12h/17h).

E mais

O El Tranvía tem brinquedoteca e monitoria nos fins de semana.

R. Conselheiro Brotero, 903, S. Cecília, 3664-8417. Sáb., 12h/0h; dom., até 17h.