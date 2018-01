Bora.aí: cursos e oficinas para as férias escolares

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Preparar… Férias!

Para as próximas férias, o Quintal 7 Cores promove atividades nos ateliês de artes visuais, costura, culinária, pintura em cerâmica, jardinagem, marcenaria, capoeira e ‘Faz de Conta’. A novidade é o programinha ‘Playarte’, com atividades pensadas especialmente para crianças de 2 a 4 anos, que podem ficar sem acompanhante. Ele ocorrerá de 2ª a 5ª, das 9h às 12h, nas três primeiras semanas de julho. O espaço oferece estacionamento gratuito e uma cantina com Wi-Fi. E você pode escolher pelo período da manhã (das 9h às 13h) ou da tarde (das 14h às 18h), em pacotes por diária ou por semana, como for mais conveniente. O lanche está incluído no valor das atividades. R. Periquito, 116, Moema, 2628-1730. De 27/6 a 5/8. 2ª a 6ª, 9h/13h ou 14h/18h. R$ 130 (diária)/R$ 500 (semana).

Programa animal

Já a partir de junho, a Escola Viva recebe crianças de 3 a 7 anos para um programa de férias com muitas brincadeiras, além de atividades de artes, circo, culinária, música, teatro e jogos. Lá, tem também coelho, jabuti, galinha e marreco, que são alimentados e cuidados pelas crianças. R. Prof. Vahia de Abreu, 633, V. Olímpia, 3040-2336. De 17/6 a 8/7. 2ª a 6ª, 8h30/12h. R$ 605 (semana).

Casa das Ideias

No espaço, elas vão criar seus próprios brinquedos. R. Fidalga, 174, V. Madalena, 3080-7786. De 27/6 a 5/8. 2ª a 6ª, 10h, 14h ou 16h (2h/ dia). R$ 460 (semana).