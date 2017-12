Bora.aí: cinco escapadas para curtir o feriado de Páscoa

Foto: divulgação

+ O complexo Parque Maeda, em Itu, possui estrutura com pesca esportiva, cavalgada, parque aquático, carruagem, triciclo, teleférico, trenzinho, esportes radicais e brinquedos para as crianças. Há também voos de balão, que devem ser agendados com antecedência pelo caca@voavoabaloes. com.br. Além de um restaurante self-service, há barraquinhas com pastel, pizza, hot-dog, crepes e doces. Funciona com sistema de comanda, na qual são marcados passeios e atividades realizados. Rod. Archimedes Lammoglia, Km 18, Itu. (11) 2118-6200. 9h/17h. R$ 65 (de 5 a 10 anos)/ R$ 85 (maiores de 11 anos).

+ No Tempo Wind Clube, na Represa de Guarapiranga, crianças maiores de 8 anos e adultos podem fazer aulas de stand up paddle, windsurf, caiaque e veleiro. As atividades precisam ser agendadas. Cachorrinhos são bem-vindos, desde que os donos cumpram as regras de convivência. O espaço possui ainda parquinho, lanchonete, estacionamento e vestiário com trocador. Represa de Guarapiranga, Interlagos, 5517-7198. 9h/18h (fecha 2ª). R$ 100 (paddle e caiaque)/R$ 160 (windsurf).

+ Além da pesca, a fazenda Tio Oscar, em Itu, permite muita interação com a natureza, com passeio a cavalo ou de trenzinho, e visita aos bichos do local. Também tem piscina com tobogã e recreação com monitores aos fins de semana e feriados. A pesca pode ser feita com equipamento próprio ou comprado ali. O restaurante, com vista para o lago, serve pratos típicos. Paga-se por atividade. Rod. Castelo Branco, km 75, Itu, (11) 4246-2328. 4ª a dom., 7h/18h. R$ 10 (charrete)/R$ 20 (piscina, de 6 a 10 anos).

+ Maior zoológico particular do País, o Zooparque, em Itatiba, abriga mais de 180 espécies – entre elas, elefante indiano, tigre de bengala, girafa, harpia, arara juba e aves de diversas espécies – que vivem em um ambiente naturalista em 500 mil m2 de área verde. Para almoçar, há um restaurante e duas lanchonetes dentro do zoo. Rod. Dom Pedro I, km 95,5, Itatiba, (11) 4487-8205. 9h/17h. R$ 18/R$ 36.

+A fazendinha Bichomania, em Cotia, possui 120 mil m2 junto à Reserva Florestal de Caucaia do Alto. As crianças podem tocar nos animais, conhecer espécies silvestres, ver as plantinhas na horta e ordenhar va- ca, além de fazer arvorismo, tirolesa e trilha na mata. Tem atividades de Páscoa de hoje (25) a domingo (27). Estr. do Pires 1.933, Cotia, (11) 4242-1116. Sáb. e dom., 10h/ 17h. Abre hoje (25), 10h/17h. R$ 34.

