'Bones Gastropub' é inspirado em banda americana Alice in Chains

Aberto há uma semana, o Bones Gastropub tem verve roqueira. Com tons amadeirados e clima sombrio, a casa traz caveiras nas paredes.

A banda americana de rock Alice In Chains é a inspiração da decoração e dos pratos, batizados por canções do grupo.

O cardápio dá espaço para entradas elaboradas, pratos principais, sanduíches e petiscos.

A carta de bebidas é voltada à cerveja. Com 70 opções, há rótulos como o checo ‘1795’ (R$ 21) ou o alemão Warsteiner (R$ 18), que são harmonizados por garçons atenciosos. Os pratos são satisfatórios e baratos. Peça o ‘Man In the Box’ (R$ 21), steak tartare com gema mole

e mandioquinha, ou o ‘Dirt’ (R$ 32), costelinha suína na cerveja preta com banana-da-terra e vinagrete de jalapeño. Rafael Abreu

Serviço: R. Simão Álvares, 484, Pinheiros, 2579-8877. 17h/0h (5ª e 6ª, até 1h; sáb., 12h/1h; fecha dom. e 2ª). Cc. e cd.: todos.