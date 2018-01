Bolos, doces e outros quitutes para adoçar o novo ano

Para adoçar as comemorações e o início do ano, a Bolo da Madre assa, até 12/1, o bolo natalino com frutas cristalizadas (R$ 27/R$ 49; foto) e o bolo de nozes (R$ 25/R$ 45). Outra novidade é o bolo de cenoura americano (R$ 79). R. Girassol, 185, V. Madalena, 3862-0374. 10h/19h. Fecha dom. (31) e 2ª (1º).

Entre as receitas especiais da Bolo à Toa, feitas até sábado (30), estão o bolo de nozes (R$ 45; foto), com calda de leite condensado e leite de coco, e o ‘Bolo de Natal’ (R$ 35), com glacê de limão e frutas cristalizadas. R. Pe. Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (fecha dom.). Fecha de dom. (31) a 3ª (2).

Além das inúmeras fornadas diárias de pastel de nata individual (R$ 5), a Villa Grano também faz o doce português em tamanhos maiores – e com mais recheio –, nas versões de 18 cm de diâmetro (R$ 25, pronta entrega; foto) e 35 cm de diâmetro (R$ 40, por encomenda). R. Borges Lagoa, 371, V. Clementino, 5083-5215. 6h/22h40. Dom. (31), 6h/20h; fecha 2ª (1º).

Cafés

Quitand’arte

Misto de empório e café, vende quitutes típicos de Minas Gerais. Há biscoitos, doces, compotas, geleias, polvilhos, queijos, pimentas e até vinhos. No salão seguinte e no piso superior ficam as mesas para um café sem pressa (R$ 5, o coado), acompanhado de quitutes como o bolinho de coco cremoso (R$ 9) ou pão de queijo recheado com requeijão de corte (R$ 15) ou linguiça caipira (R$ 18). Também serve pratos no almoço, durante a semana, e um caprichado bufê de café da manhã, nos fins de semana (R$ 47), das 9h às 14h. R. Joaquim Antunes, 391, Pinheiros, 3061-0320. 7h30/19h (sáb., 9h/18h; dom., 9h/15h; fecha 2ª). Fecha de hoje (29) a 3ª (2). Cc.: A, E, M e V. Cd.: E, M e V.

Starbucks

A rede americana serve as principais receitas da marca. Para a estação, criou o chá verde com limonada e morango (R$ 10,50). Também há novas pedidas entre as sobremesas: o ‘Bolo Triplo Brigadeiro’ (R$ 14), com brigadeiros branco, amargo e ao leite, e o bolo de cenoura americano, com massa de especiarias e cobertura de cream cheese (R$ 9). Já o tradicional ‘Frappuccino de Brigadeiro’ sai por R$ 13,90. Av. Higienópolis, 618, Higienópolis, 3823-2544. 10h/22h. Dom. (31), 10h/18h; 2ª (1º), 14h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Docerias

Dona Doceira

Em uma casinha de vila, um balcão dos anos 1950 exibe os quitutes típicos do receituário goiano, que são a especialidade da confeiteira Adriana Lira. Entre eles, as flores de coco (R$ 7), o pastelinho (R$ 3,50) e o limãozinho (R$ 4) recheado com doce de leite caseiro. Para provar vários deles, a pedida é o ‘Café da Tarde Goiano’ (R$ 70), com café coado, doces, compotas, biscoitos de queijo e empadão goiano assado na hora. R. Tabapuã, 838, Itaim Bibi, 2157-6114. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom.). Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Padarias

B.Lem Portuguese Bakery

A padaria prepara doces e salgados que seguem à risca os livros de receitas lusitanos. Lá, o sonho vira ‘Bola de Berlim’. A massa leve e fofinha vem recheada com creme de doce de leite ou creme de ovos (R$ 8,90, cada). Na dúvida, prove os dois e o bom pastel de Belém (R$ 6,90). Entre os pães de fermentação natural, leve o alentejano (R$ 9,90) e o de azeitonas (R$ 11,90). R. Afonso Braz, 400, V. Nova Conceição, 2614-3933. 8h/20h. Dom. (31), 8h/17h; fecha 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Padaria Aracaju

O pastel de Belém (R$ 4,80) é uma das ‘perdições’ da padaria fundada por portugueses. Se possível, prove o doce ainda quente, recém-saído do forno. Aproveite também para matar as saudades das rabanadas, que são feitas diariamente (R$ 3, cada). Outro carro-chefe é o pão australiano (R$ 5), à base de cacau e malte, com manteiga na chapa. R. Maranhão, 760, Higienópolis, 3666-8857. 6h/22h (sáb. e dom., 7h/22h). Dom. (31), 7h/18h; fecha 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Arabin Esfihas

O beirute tradicional, de rosbife, é feito com salada de alface, tomate, maionese, presunto e queijo (R$ 28,90, o pequeno; R$ 40,90, o grande). Na seção de esfihas abertas, peça a tradicional de carne (R$ 5,10). R. Aratãs, 697, Moema, 5093-1818. 18h30/23h (6ª, sáb. e dom., até 23h30). Fecha de hoje (29) a 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Burger Table

O conceito, inspirado em casas de Londres e Berlim, é simples: o cliente escolhe o que vai no lanche, paga R$ 29 e come em uma grande mesa comunitária. Tudo é feito na casa: o pão tipo brioche, a maionese, o catchup, o bacon, o picles e o suculento hambúrguer de 180 gramas, preparado numa grelha de ferro sobre carvão. Não dispense a batata frita com alecrim e alho (R$ 10,50). R. Gabriele D’Annunzio, 1.331, Campo Belo, 2478-4055. 19h/23h (sáb., 12h/0h; dom., 12h/22h; fecha 2ª). Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Nox Sanduíche Bar

Misto de lanchonete e bar, traz no cardápio uma variedade de sanduíches para quem quer fugir do tradicional pão, carne e queijo. Além do ‘NOX Burger’, com bacon, cheddar e cebola caramelizada (R$ 25), vale provar o ‘Mila’, que leva bife de alcatra empanado, picles de cebola roxa, cenoura caramelizada e rúcula no pão de cebola (R$ 31). Do pequeno balcão do bar saem criações como a ‘Caipinox’ (R$ 20), que mistura lima da pérsia e capim-limão com cachaça. R. Cotoxó, 404, Pompeia, 3675-2745. 12h/15h e 19h/0h (sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/23h; fecha 2ª). Fecha de hoje (29) a 3ª (2). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sandoui

Os sanduíches são servidos num ambiente que remete aos pubs. Das criações do chef Gustavo Rozzino, o ‘Alidog’ (R$ 21) traz a salsicha grelhada acompanhada de aligot, um cremoso purê de batata com queijo e cebola crispy. As sugestões seguem com o ‘Porkatsu’ (R$ 25), que leva pernil empanado com kimchi no pão de hambúrguer. Em outras receitas entram pastrami, peito de frango empanado ou polvo. A porção de fritas custa R$ 9. Feche com o brownie com sorvete de doce de leite e caramelo salgado (R$ 19). Al. Joaquim Eugênio de Lima, 1.537, Jd. Paulista, 3051-4750. 12h/16h e 18h/23h (6ª e sáb., 12h/23h30; dom., 13h/23h; fecha 2ª). Fecha de hoje (29) a 3ª (2). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Praça Rochinha

Sucesso no litoral paulista há mais de 30 anos, o sorvete de coco, que esbanja pedaços da fruta, e tantos outros sabores no palito – como abacate, milho verde, brigadeiro e bem-casado (R$ 6/R$ 7) – podem ser provados na casa de estilo caiçara e clima praiano. Há ainda sorvetes de massa (R$ 69,90, o quilo) e um cardápio com sobremesas, como salada de frutas com picolé (R$ 14,90), e sanduíches naturais (R$ 11,90). Av. Pavão, 840, Moema, 3457-9000. 11h/21h. Dom. (31), 10h/18h; fecha 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Soroko

É a sorveteria oficial dos veganos. Dos 40 sabores feitos artesanalmente, de 13 a 20 não levam ingredientes de origem animal (R$ 60, o quilo). No salão simples, experimente os gelados de banana caramelizada, chocolate, flocos, limão, manga e maracujá. Outros sabores se revezam nas geladeiras, caso do beijinho e do chocolate com amêndoas. R. Augusta, 305, Consolação, 3258-8939. 12h/22h. Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Cc.: não aceita. Cd.: não aceita.

Trevisi

Feitos artesanalmente, os ótimos gelatos surgem em versões como baunilha com infusão de limão, avelã, pistache, goiaba, manga, leite Ninho e o campeão de pedidos: morango com laranja e manjericão (R$ 12/R$ 18, no copinho; R$ 8/R$16, na casquinha). Depois de escolher – também há bolo, cafés e drinques à base de sorvete. Acomode-se no simpático salão do fundo, com um cantinho para as crianças. Pça. Vilaboim, 53, Higienópolis, 2649-2373. 12h/23h (6ª e sáb., 12h/0h). Fecha de dom. (31) a 3ª (2). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sucos

Desfrutti

Em clima praiano, serve sucos espessos e bem batidos. O refrescante suco de manga com gengibre custa R$ 11,90 (360 ml). Prove também os sucos de morango, caju, maçã ou coco (R$ 10,90). Especialidade da casa, os cremes de frutas são ótimos, assim como o açaí na tigela (R$ 20, 300 ml). Para aplacar a fome, serve saladas, grelhados, wraps, crepes e sanduíches, como o de frango (R$ 19,90). R. Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 1.219, Itaim Bibi, 3168-1441. 11h/22h. Fecha dom. (31) e 2ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.