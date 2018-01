Bolo de chocolate com geleia de cereja e outras dicas de quitutes para esta semana

Foto: Thiago Maziero

Em edição limitada, a Bolo à Toa criou o ‘Bolo Queensberry’ (R$ 28; foto), com massa leve e úmida à base de chocolate amargo. A receita vem coberta com uma geleia de cereja e chocolate belga, e está disponível nas três lojas paulistanas até 14/8. R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/ 18h30 (sáb., até 16h; fecha dom.).

Confira outras dicas do roteiro de Quitutes:

CAFÉS

Café des Fleurs

A pequena casa no Campo Belo prepara bons drinques à base de café, como o ‘Cappuccino Maison’, com pedaços de chocolate, por R$ 8,90. Para acompanhar, serve ‘Croque Monsieur’ (R$ 32,90), feito no pão de brioche com molho bechamel, emental e presunto Royale, e doces como o mil-folhas recheado na hora (R$ 15,50/R$ 16), com baunilha, doce de leite ou Nutella. R. Gabriele D’Annunzio, 1.291, Campo Belo, 5093-2003. 12h/20h (5ª e 6ª, 12h/22h; sáb., 9h30/22h; dom. e fer., 9h30/20h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

CHÁS

Chá Yê!

As prateleiras desta casa aconchegante estão repletas de caixinhas com ervas e utensílios. Assim como as bebidas – chás provenientes de 12 regiões da China – a influência na cozinha vem do oriente. No almoço, pelo valor do prato principal, o cliente ganha uma entrada, que pode ser um delicado ‘Won Ton’ com carne de porco. Entre as sugestões, há o frango ‘Kung Pao’, salteado com gengibre, amendoim e pimenta de sichuan (R$ 35). R. Fradique Coutinho, 344, Pinheiros, 3360-7003. 12h/23h (dom., 13h/20h; 3ª, até 15h; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

DOCES

Bolo da Madre

O bolo de churros feito com a mesma massa do doce – mas assada em vez de frita – e coberto com doce de leite (R$ 39) é uma das criações da simpática casa de bolos caseiros aberta em 2013, em Jundiaí, com unidades também na capital paulista. Outra receita que sai do forno é a do ‘Bolo de Sonho’ (R$ 40), feito com massa branca fofinha e recheio de creme de baunilha e açúcar polvilhado por cima. R. Girassol, 185, V. Madalena, 3862-9148. 10h/19h (dom., 11h/17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Fôrma de Pudim

Além dos tamanhos maiores, de 500g (R$ 55/R$ 65, para quatro pessoas), 1 quilo (R$ 88/R$ 100) e 1,7 quilo (R$ 115/R$ 140, até 18 porções), a loja vende o cremoso pudim em fatias (R$ 11) e em versões individuais na forminha (R$ 5, 30g; R$ 11, 80g). Entre os 12 sabores que se alternam na vitrine, estão o tradicional de leite condensado com fava de baunilha, de chocolate belga, pistache e limão siciliano. R. Normandia, 102, Moema, 2309-2030. 10h/19h (sáb., até 16h; fecha dom.). Cc.: D, M e V. Cd.: D, M e V.

Manteigaria Lisboa

Rede portuguesa especializada em fazer apenas pasteis de nata. Um sino na entrada da pequena loja – que também abriga a produção – avisa quando sai uma nova fornada do doce à base de massa folhada e recheio de creme de nata (R$ 6, a unidade; R$ 30, caixa com seis). Para acompanhar, serve vinho do Porto (R$ 12) e expresso da portuguesa Delta (R$ 5). R. Pamplona, 674, Jd. Paulista, 3032-2229. 10h/21h (sáb. e dom., até 20h). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Ponto de Brigadeiro

Uma seleção de brigadeiros do dia colorem a bancada da moderna lojinha de fábrica do doceiro Rafael Aurichi. Há versões de caramelo salgado, queijo com goiabada e de sementes de cacau (R$ 4,20 cada). Além de bolo de brigadeiro de pistache, com recheio e cobertura (R$ 13, a fatia). Para o inverno, prepara bebidas quentes como o ‘Chocolate Belga’ (R$ 7). R. Pascal, 950, Campo Belo, 2533-6503. 12h/19h (sáb. e fer., 12h/19h; fecha dom.). Cc.: M e V. Cd.: M e V.

SALGADOS

Esfiharia Effendi

A casa serve boas receitas árabes desde 1973. As porções de coalhada seca (R$ 33), babaganuche e homus (R$ 32, cada) e os charutos de folha de uva (R$ 44) e de repolho (R$ 41) são boas opções, assim como as caprichadas esfihas de carne (R$ 4,60) e de queijo (5,10). Para a sobremesa, prove o folhado de nozes (R$ 7). R. Dom Antônio de Melo, 77, Luz, 3228-0295. 8h/16h (sáb., até 15h30; dom., 9h/14h30; fecha 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

SANDUÍCHES

Jamp Burger

Tem atraído os clientes com uma fórmula simples: chope barato e bons sanduíches. À noite, impera um clima de pré-balada, ao som de música alta no salão. O ambiente é simples e o pedido, feito por tablets que ficam nas mesas. O ‘Daddy Rock’n’Roll’ (R$ 26,90) vem com 200 gramas de carne, queijo camembert, alface e tomate concassé no pão de cebola. A versão combo, com o lanche, batatas rústicas, refrigerante e cookie, sai por R$ 32,90. Também há opções vegetarianas e veganas. R. Mourato Coelho, 913, V. Madalena, 2371-5828. 11h30/0h (6ª, até 4h; sáb., 17h/4h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Monkey Burger n’ Shake

Entre as combinações, está o ‘Kangoorilla BLT’ (R$ 30), montado no pão australiano, com hambúrguer recheado de muçarela, alface, tomate, cebola caramelizada, bacon e maionese de alho, que faz boa companhia à porção de fritas (R$ 14). A seleção traz ainda sanduíche de costela desfiada (R$ 28) e um vegetariano, com falafel, picles e molho tahine (R$ 24). R. Diogo Jacome, 489, V. N. Conceição, 3582-6717. 12h/15h30h e 18h30/23h (6ª, 12h/16h e 18h/0h; sáb., 12h/17h e 18h30/0h; dom. e fer., 13h/23h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Tradi Hamburgueria

Ao som de rock’n’roll, prepara 13 hambúrgueres, como o ‘Cogú’ (R$ 29,11), montado com shitake, queijo brie e molho de tomate. Batizado de ‘Ipiranga’ (R$ 16,99), o cheese salada leva um disco de carne de 100 g coberto com queijo prato, molho de tomate, maionese e alface. R. Diogo Jácome, 391, V. N. Conceição, 2339-7107. 12h/15h e 19h/23h (6ª, até 0h; sáb., 12h30/0h; dom., 12h30/22h30). Cc.: todos. Cd.: todos.