Bolo à Toa leva nova receita ao forno e outras dicas de quitutes na cidade

Foto: Mário Rodrigues/divulgação

Mais uma receita sai da cozinha da Bolo à Toa: o bolo de laranja glaceado (R$ 22; foto). Com massa fofinha e perfumada pelo suco natural da fruta, vem coberto com calda de açúcar e laranja. Outra boa pedida é o bolo de banana com nozes (R$ 25). R. Padre Carvalho, 103, Pinheiros, 3812-6889. 9h30/18h30 (sáb., até 16h; fecha dom.). Sáb. (25), 9h/14h; fecha 3ª (28).

Confira outras dicas de Quitutes:

Cafés

King of the Fork

Tudo ali remete ao universo das bikes – dos acessórios à venda aos bonés de ciclista pendurados na parede. No cardápio, além do bom expresso (R$ 4,50), há sanduíches na ciabatta (R$ 22/R$ 24), quiches (R$ 19), pão de queijo mineiro (R$ 5) e, para adoçar, cookie de chocolate triplo (R$ 9) e waffle com Nutella (R$ 12). Uma sala com sofás convida ao descanso e ao trabalho – mesmo para quem não é ciclista. R. Artur de Azevedo, 1.317, Pinheiros, 2533-9391. 10h/20h (sáb., 9h/18h; fecha dom.). Sáb. (25), 9h/14h; fecha de 2ª (27) a 4ª (1º). Cc.: todos. Cd.: todos.

Santo Grão

Apresenta uma carta de cafés em que a bebida ganha tratamento nobre. A degustação de quatro cafés nacionais, incluindo um do sul de Minas e o blend da casa, custa R$ 16,80. Já o cappuccino duplo sai por R$ 14,80. Se quiser um drinque, prove o ‘Irish Coffee’, que leva uísque, creme de leite, xarope de baunilha e expresso (R$ 22). R. Oscar Freire, 413, Cerq. César, 3062-9294. 7h30/1h (6ª, até 2h; sáb., 8h/3h; dom., 8h/0h; 2ª, 9h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Doces

Alice Quindins

Tudo começou nos anos 1980, com uma senhora de mão cheia que fazia quindins e vendia para os vizinhos. A família seguiu com o negócio e hoje os docinhos são vendidos a R$ 5, cada (ou R$ 25, caixa com seis). A loja também tem outros doces como brigadeiro, beijinho, (R$ 5, cada), trufa e camafeu (R$ 4,50, cada). R. Cônego Eugênio Leite, 1.040, Cerq. César, 3815-1069. 8h/18h (fecha sáb. e dom.). Fecha 2ª (27) e 3ª (28). Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Conti Confetteria

A marca italiana é especializada em amêndoas confeitadas (R$ 300, o quilo). Cobertas por uma casquinha de açúcar, têm quase 40 sabores diferentes, como limoncello, gianduia, cappuccino e crocante, além de uva e nozes. Acondicionados em lindas embalagens, os confeitos são uma boa opção de presente. Nas compras a granel, o peso mínimo é de 250 gramas. Al. Franca, 1.153, Cerq. César, 3742-1646. 10h/19h (sáb., 10h/14h; fecha dom.). Fecha de 2ª (27) a 4ª (1º). Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.

Padarias

Famiglia Franciulli

Nesta tradicional panificadora italiana, não deixe de provar o pão de linguiça ou o pão integral recheado com escarola e aliche (R$ 28, cada, 600 g). Também fazem sucesso as tortas salgadas com requeijão na massa (R$ 45, o quilo), como a de palmito. Na seleção de doces, há cannolo (R$ 8) e pastel com massa de leite Ninho e recheio de doce de leite. R. do Glicério, 750, Liberdade, 3209-8751. 7h30/20h (6ª e sáb., até 20h30; dom. e fer., até 14h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Nova Baruel

Seja para comer um lanche rápido ou para almoçar com calma, esta padaria de bairro tem um balcão com salgados e sanduíches feitos na chapa, como o cheese salada (R$ 11,50, com porção de fritas), e um espaço com mesas, onde há bufê na hora do almoço (R$ 42, o quilo) e PFs durante o dia. Entre os dois espaços, estão dois corredores com tranças, roscas e bolos, que levam às vitrines de pães e doces. Leve para casa os pães de queijo (R$ 32, o quilo). Av. Baruel, 400, Casa Verde, 3965-5954. 6h/22h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Villa Grano

A padaria funciona 24h e está sempre movimentada. Seja por pessoas em busca de pães e doces, seja por quem aproveita os bufês e os sanduíches (R$ 13,50/R$ 43,50). Para levar, o pão de mandioca custa R$ 2,30 e o de gorgonzola, nozes e uva passa, R$ 4,90. O bufê de café da manhã sai por R$ 59,90, o quilo. Uma das novidades é a linha de iogurtes artesanais (R$ 9,90, cada). R. Wisard, 500, V. Madalena, 3031-6636. 24h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Salgados

Bologna

A rotisseria prepara um famoso frango assado (R$ 29,90) e fusili à bolonhesa (R$ 71,30, para dois) para o almoço de domingo. Enquanto aguarda o pedido, prove o empanado de camarão (R$ 18,90) ou a coxa creme (R$ 10,50). Para os dias de carnaval, criou combos para os foliões, como o que inclui dois salgados, bebida e batata frita (ou sorvete), por R$ 32. R. Augusta, 379, Consolação, 3256-1108. 24h (dom., até 23h; 2ª, a partir das 6h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Empadaria da Vovó

São 20 versões de empadas salgadas, mais nove receitas doces, todas com recheio generoso e massa saborosa. A de musse de limão e a de doce de leite saem por R$ 6,50, cada. Já a de muçarela de búfala com rúcula custa R$ 6,80. Para o verão, uma boa pedida são os sorvetes servidos na capinha da empada, como o de morango com amora (R$ 9,50). Al. Santos, 1.200, Jd. Paulista, 3541-3994. 8h/20h (fecha sáb. e dom.). Fecha 3ª (28). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sanduíches

Bertolas Burger & Food

Escondida em uma rua atrás do Museu da Imigração, a casa tem serviço atencioso. Os hambúrgueres são feitos com um blend de carnes e chegam à mesa em bandejas de madeira. O ‘Bertolas Smoked Burger’ (R$ 25) leva queijo gouda, salada de repolho, anéis de cebola empanados e molho barbecue, no pão australiano. Para acompanhar, peça a porção de batatas fritas (R$ 13), que serve duas pessoas. R. Ipanema, 114, Brás, 2478-3519. 11h/23h (sáb., 12h/16h; fecha dom.). Fecha 2ª (27) e 3ª (28). Cc.: todos. Cd.: todos.

Road Burger

Motos, que ficam expostas pela casa, dão nome aos sanduíches. O ‘Harley Davidson’ (R$ 39) é montado com um disco de carne de picanha de 160g, cheddar, alface, tomate e maionese temperada. Vem acompanhado de baked potato. Entre as novidades está o ‘James’ (R$ 38), com burguer de picanha, queijo brie, alface, cebola roxa, tomate e maionese, com batatas rústicas. R. Ibipetuba, 204, Mooca, 2061-8176. 12h/23h (6ª e sáb., até 0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Vinnotinto

Uma cabine telefônica estilo londrina – que funciona como elevador para o mezanino – ajuda a compor o cenário. O cardápio lista sanduíches como o cheese burguer da casa (R$ 34,90), com disco de 160g de carne, cheddar inglês, maionese, cebola roxa e picles. A porção de batata frita rústica com alho e alecrim (R$ 25,90) faz boa companhia. Encerre com o saboroso pudim de leite Ninho (R$ 14). R. Euclides Pacheco, 338, Tatuapé, 3554-5643. 12h/0h (6ª e sáb., até 1h. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sorvetes

Ice by Nice

Fundada em 1989, em Jaboticabal. Na simpática casa de Perdizes, os picolés de fruta ou com leite (R$ 6, cada) podem ganhar calda de chocolate, formando uma casquinha, por mais R$ 1. Também há sorvete de massa (R$ 8/R$ 14), em versões como damasco, jabuticaba ou doce de leite, e enormes taças customizadas. A ‘Nice Gateau’ vem com bolo de chocolate quente, calda, picolé e duas opções de cobertura: morangos ou paçoquinha (R$ 25, cada). R. Monte Alegre, 699, Perdizes, 3672-1541. 12h/22h (fecha 2ª). Fecha 3ª (28). Cc.: A, E, M e V. Cd.: M e V.