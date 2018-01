‘Body’, melhor direção em Berlim, está entre as estreias de cinema da semana

Ganhador do prêmio de melhor direção do Festival de Berlim de 2015, Body é protagonizado por um médico legista, Janusz (Janusz Gajos), cuja filha (Justyna Suwala)é anoréxica. Preocupado com ela, que ainda sofre com a morte da mãe, ele a submete a um tratamento com a terapeuta Anna (Maja Ostaszewska), que diz falar com espíritos.

Exibido no Festival de Veneza do ano passado, onde foi indicado ao Leão de Ouro, Coração de Cachorro é um documentário da cantora e artista americana Laurie Anderson. O longa, que une imagens de arquivo a animações, explora as memórias que Anderson tem de sua cachorra Lolabelle, numa reflexão sobre a vida e a morte.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em O Novíssimo Testamento, indicado ao Globo de Ouro de melhor filme estrangeiro, Deus (Benoît Poelvoorde) é um senhor rabugento que vive em Bruxelas com a filha Ea (Pili Groyne), de dez anos. Irritada com o pai, ela rouba seu computador e revela um documento que contém a data de morte de todos os humanos.

Dirigido pelo britânico Peter Greenaway, Que Viva Eisenstein! 10 Dias em Guanajuato aborda o período em que o diretor soviético passou no México, onde filmaria um de seus longas. Na época, na década de 1930, o cineasta vivia sob pressão do governo stalinista, que exigia que ele voltasse à União Soviética.

Em Irmãs, as comediantes Tina Fey e Amy Poehler são Kate e Maura Ellis, que, após um tempo separadas, se reencontram em Orlando, onde passaram a infância. Ao descobrir que a casa onde cresceram já foi vendida pelos pais, as duas planejam uma despedida: dar uma última festa no imóvel, que elas só têm por mais um fim de semana.

OUTRAS ESTREIAS

A 5ª Onda

(The 5th Wave, EUA/2016, 112 min.) – Ficção científica. Dir. J Blakeson. Com Chloë Grace Moretz, Nick Robinson, Alex Roe. A Terra é atacada por extraterrestres que fazem avanços em ondas. Da primeira à quarta, episódios violentos ou extraordinários afetam o planeta. Na iminência da quinta onda, que deve extinguir a humanidade, Cassie, uma adolescente, tenta proteger seu irmão mais novo.

Os Invasores

(Brasil/2015, 85 min.) – Drama. Dir. Marcelo Toledo. Com Emanoela Fontes, Maxwell Nascimento e Rita Batata. Cláudia, uma jovem da periferia de São Paulo, tem o sonho de cursar Música na universidade de São Paulo, mas lhe faltam condições financeiras. Por não ter um piano em casa, ela e o namorado invadem escolas e centros culturais onde ela possa praticar o instrumento logo antes da prova de admissão.

Joy: O Nome do Sucesso (leia resenha aqui)

(Joy, EUA/2015, 124 min.) – Drama. Dir. David O. Russell. Com Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper. A história verídica de Joy Mangano (Jennifer Lawrence), que construiu um império milionário do zero. No longa, a história da inventora que tinha de conciliar a vida de mãe solteira com os empreendimentos que queria fazer. Indicado ao Oscar de melhor atriz (Lawrence).

Reza a Lenda

(Brasil/2013, 86 min.) – Ação. Dir. Homero Olivetto. Com Cauã Reymond, Sophie Charlotte, Luisa Arraes. Ara, um homem sisudo, é o líder de uma gangue de motoqueiros no sertão nordestino. Inspirado por uma lenda, o bando de Ara rouba Tenório, um homem poderoso da região, o que faz com que seu bando seja perseguido.