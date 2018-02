Ópera de Prokofiev estreia no Teatro São Pedro; confira roteiro

‘Bodas no Monastério’, de Sergei Prokofiev, é atração do Teatro São Pedro. Lidia Schaffer (foto acima) é a protagonista do espetáculo, com concepção cênica de Bruno Berger-Gorski e regência de Luiz Fernando Malheiro.

Teatro São Pedro (636 lug.). R. Dr. Albuquerque Lins, 207, S. Cecília, 3661-6529. 4ª (26), 20h. R$ 30/R$ 70. Cc.: todos Cd.: todos. Até 6/9.

Academia Jovem Concertante

O grupo, regido pelo maestro e violinista Daniel Guedes e que tem Simone Leitão ao piano, participa da série Matinais. Obras de Beethoven e Robert Schumann estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (23), 11h. Grátis. (ingressos disponíveis na bilheteria).

Centro de Música Brasileira

A entidade promove apresentação de dois duos. Na primeira parte, há concerto de Celina Charlier (flauta) e Paulo Gori (piano). Patricia Endo (voz) e Dante Pignatari (piano) fecham a noite.

Centro Brasileiro Britânico. Sala Cultura Inglesa (160 lug.). R. Ferreira de Araújo, 741, Pinheiros, 3039-0508. Sáb. (22), 20h. Grátis.

Nelson Goerner

O pianista interpreta obras de Chopin, Händel, Robert Schumann e Alexander Scriabin.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (23), 16h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.

Newton Carneiro e Michel Moraes

O duo de violão e clarinete é atração da série Ouvido Absoluto. Além de músicas autorais, eles interpretam obras de nomes como Jacob do Bandolim e Antonio Carlos Jobim.

Livraria Cultura. Teatro Eva Herz (168 lug.). Av. Paulista, 2.073, Consolação, 3170-4033. Sáb. (22), 12h. R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Guerrero e Tambuco

Giancarlo Guerrero rege a Osesp, em concerto com o grupo de percussão Quarteto Tambuco. Obras de Silvestre Revueltas e Jan Järvlepp.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (27), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (27), 10h. R$ 10.

Osesp: Volmer e Nelson Goerner

Arvo Volmer rege a orquestra, em concerto com participação do pianista. No programa, obras de Beethoven e Dimitri Shostakovich.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (21), 21h. R$ 22,50/R$ 89. Sáb. (22), 16h30. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.