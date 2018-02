Em 2013, uma trupe se apresentou em um prédio, na frente de um viaduto. Nascia o Grupo Esparra que coordena o Janelas do Minhocão. Agora, para reafirmar a vocação do espaço, o coletivo também traz convidados. É o caso da Cia. Noz de Teatro, Dança e Animação (foto), que poderá ser vista no domingo (1º). Elevado Costa e Silva. Dom., 16h. Grátis. Até 8/3. Se chover, cancelado. www.facebook.com/esparrama?fref=ts.

