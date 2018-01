BNegão & Seletores de Frequência lança álbum; confira outros shows da semana

Sexta (11)

All Time Low

O quarteto americano desembarca no Brasil com o show do álbum ‘Future Hearts’ (2015), o sexto da carreira.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sexta (11), 23h59 (abertura, 22h). R$ 180. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Anelis Assumpção e os Amigos Imaginários

Em seu segundo álbum, a cantora e compositora mescla diversos estilos com o som criado por sua banda. ‘Cê Tá Com Tempo?’ e ‘Minutinho’ são destaques do repertório.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sexta (11), 20h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Ava Rocha

‘Ava Patrya Yndia Yracema’ é o nome de seu novo álbum. Com uma sonoridade experimental, o álbum traz músicas de sua atuoria, como ”Boca do Céu’.

Sesc Vila Mariana. Auditório (131 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. Sexta (11), 20h30. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Claudio Zoli

Seu novo álbum, ‘Amar Amanhecer’, quebra o jejum de cinco anos sem gravar do cantor e compositor, autor de ‘Noite do Prazer’.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sexta (11) e sáb. (12), 22h. R$ 70. Cc.: todos. Cd.: todos.

Daniel

Seu novo show, ‘Trilha Sonora’, é baseado no mais recente DVD do cantor.

Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212. Sexta (11) e sáb. (12), 22h. R$ 140/ R$ 240.Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

O cantor apresenta a turnê ‘O Que Importa É a Gente Ser Feliz’, com sucessos e músicas de seu álbum mais recente.

Citibank Hall (3.036 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Sexta (11) e sáb. (12), 22h30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Guinga

‘Porto da Madama’, novo trabalho do músico, é a base do show. As cantoras Mônica Salmaso, Maria João e Maria Pia de Vito, que participaram do álbum, sobem ao palco.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sexta (11) e sáb. (12), 21h; dom. (13), 18h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Hamilton de Holanda

No álbum ‘Pelo Brasil’, o bandolinista passeia por vários ritmos brasileiros, entre eles samba, baião e chamamé.

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Sexta (11), 21h30. R$ 20/R$ 40. Cc.: todos. Cd.: todos.

Ithamara Koorax

No show ‘Elizetheando: Ithamara Koorax revisita Elizeth Cardoso’, a cantora faz uma homenagem à ‘Divina’.

Caixa Cultural (80 lug.). Pça. da Sé, 111, metrô Sé, 3321-4400. Sexta (11), sáb. (12) e dom. (13), 19h15. Grátis (retirar ingresso às 12h, no dia da apresentação).

Laura Lavieri

Fiel escudeira de Marcelo Jeneci, a cantora se lança solo. O quarteto formado por Diogo Strausz (baixo e mpc), Estevan Sincovitz (guitarra), Charles Tixier (bateria) e Jeneci (teclados e sanfona) a acompanha.

Serralheria (200 lug.). R. Guaicurus, 857, Lapa, 2592-3923. Sexta (11), 23h30 (abertura, 22h). R$ 25. Cc.: todos. Cd.: todos.

As Mercenárias

A banda punk, formada só por mulheres, lança caixa que contém sua primeira fita demo, de 1983.

Sesc Belenzinho. Teatro (392 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Sexta (11), 21h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Sáb. (12)

Bixiga 70

O grupo destaca as músicas de seu terceiro CD. ‘Ventania’, ‘Mil Vidas’ e ‘Machado’ são algumas das canções, calcadas na sonoridade que passa pelo afrobeat e pelo jazz.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. Sáb. (12), 19h; dom. (13), 18h. R$ 9/R$ 30. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

BNegão & Seletores de Frequência

As 11 faixas de ‘TransmutAção’, terceiro CD de BNegão & Seletores de Frequência, podem ser vistas como uma síntese da “música negra, universal, interplanetária”, como ele mesmo afirma em ‘No Momento (100%)’, primeira faixa do álbum, que será lançado neste fim de semana. Os tambores ancestrais ressoam na faixa de abertura, ‘Agô’, e o que vem depois se desenrola com grooves intrincados e ecos de afrobeat, sem deixar de lado a estética da soul music nativa forjada no início dos anos 1970. BNegão também incorpora um Messias em ‘Dias de Serpente’ – sob a pulsação do baixo de Fabio Kalunga, lembrando a fase Racional de Tim Maia – e ‘Nós (Ponto de Mutação)’, na qual pede: ‘Seja você a mudança’.

Centro Cultural Rio Verde (400 lug.) R. Belmiro Braga, 119, V. Madalena, 3459-5321. Sáb. (12), 23h59 (abertura, 22h); dom. (13), 21h (abertura, 20h). QUANTO: R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.



Claudio Zoli

Daniel

Os Dois Jorges

Jorge Ben Jor e Seu Jorge apresentam seus respectivos sucessos.

Espaço das Américas (8.000 lug.). R. Tagipuru, 795, Barra Funda, 3864-5566. Sáb. (12), 23h30 (abertura, 21h). R$ 160/R$ 320. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fabiana Cozza

A Bahia é a principal inspiração de ‘Partir’, quinto álbum da cantora, com composições escritas por Roberto Mendes, João Cavalcanti, Sérgio Pererê, entre outros autores.

Auditório Ibirapuera (800 lug.). Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Sáb. (12), 21h. R$ 20. Cc.: todos. Cd.: todos.

Fábio Jr.

Guinga

Ithamara Koorax

Projota

‘Foco, Força e Fé’ é o primeiro álbum do rapper, cujo repertório ele destaca na apresentação.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (12), 22h (abertura). R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Zé Manoel

‘Canção e Silêncio’ é o nome do mais recente disco do cantor e compositor, um dos destaques deste ano. Filipe Catto, Isadora Melo e Xênia França participam do show.

Galeria Olido. Sala Olido (300 lug.). Av. São João, 473, Centro, 3331-8399. Sáb. (12), 18h. Grátis (retirar senha às 14h e trocar por ingresso às 17h).

Dom. (13)

Bixiga 70

BNegão & Seletores de Frequência

Guinga

Celebrando Itamar – 66 Folias de Reis

Os 66 anos de Itamar Assumpção são celebrados em show coletivo. Anelis Assumpção, Serena Assumpção – filhas do artista -, Juçara Marçal, Ná Ozzetti, Suzana Salles e Kiko Dinucci são alguns

dos escalados para a apresentação.

Casa do Núcleo (60 lug.). R. Pe. Cerda, 25, Alto de Pinheiros, 3032-8401. Dom. (13), 19h. R$ 15. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Ithamara Koorax

Milton Nascimento

Milton Nascimento

Ele se apresenta ao lado da bandavoou, vencedora do Samsung E-Festival Canção. O cantor e compositor traz seus grandes sucessos, e o grupo pernambucano destaca o repertório criado desde 2012.

Auditório Ibirapuera. Plat. Externa. Pq. Ibirapuera. Av. Pedro Álvares Cabral, s/nº, portão 2, 3629-1075. Dom. (13), 18h. Grátis.

Rael

O rapper destaca as músicas do EP ‘Diversoficando’, lançado no fim do ano passado. ‘O Hip Hop É Foda (Parte 2)’ e ‘Hoje É Dia de Ver’ são algumas das músicas apresentadas no show.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (13), 15h. Grátis.

3ª (15)

Bibi Ferreira

A atriz e cantora apresenta o espetáculo ‘Bibi Ferreira Canta Repertório Sinatra’, acompanhada por orquestra de 18 músicos regida por Flávio Mendes. ‘All The Way’ está no repertório.

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 3ª (15) e 4ª (16), 21h. R$ 110/R$ 140. Cc.: todos. Cd.: todos.

Dingo Bells

‘Maravilhas da Vida Moderna’ é o título do primeiro CD do trio, atração do projeto Prata da Casa. O show tem participações especiais de Teago Oliveira (voz e guitarra) e Fabrício Gambogi (guitarra), além de naipe de sopros.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700.3ª (15), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Zélia Duncan

A cantora e compositora encena o espetáculo ‘Totatiando. Misturando teatro e música, ela passeia pela obra de Luiz Tatit.

Teatro Porto Seguro. Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elísios, 4003-1212. 3ª (15), 21h. R$ 60/R$ 80. Cc.: todos. Cd.: R e V.

4ª (16)

André Christovam, Marcos Otaviano e Nuno Mindelis

Os três guitarristas homenageiam B.B. King, que no dia da apresentação faria 90 anos de idade.

Bourbon Street (400 lug.). R. dos Chanés, 127, Moema, 5095-6100. 4ª (16), 21h30 (abertura, 20h). R$ 60. Cc.: todos. Cd: todos.

Bibi Ferreira

Piaf! O Show

O espetáculo conta a história de Edith Piaf, interpretada por Anne Carrere.

Teatro Bradesco (1.457 lug). Bourbon Shopping. R. Turiaçu, 2.100, Perdizes, 2063-5087. 4ª (16) e 5ª (17), 21h. R$ 50/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Queen + Adam Lambert

‘Don’t Stop Them Now’ é o nome da turnê que reúne a lendária banda e o cantor, egresso do programa American Idol. ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Will Rock You’ e ‘We Are the Champions’ são alguns dos clássicos relembrados na apresentação.

Ginásio do Ibirapuera (8.257 lug.). R. Manuel da Nóbrega, 1361, Paraíso. 4ª (16), 22h. R$ 340/R$ 590 (esgotado). Cc.: todos. Cd.: todos.

5ª (17)

The Residents

A banda americana experimental – cuja identidade dos integrantes não é conhecida – participa do festival de bolso Popload Gig, com o espetáculo ‘Shadowland’.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 5ª (17), 22h (abertura, 20h). R$ 160. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Piaf! O Show

Especial

Guitarras Brasileiras

De vertentes distintas, os músicos Luiz Caldas, Heraldo do Monte e Lucio Maia são os participantes desta edição do projeto, com foco em instrumentistas do Norte e do Nordeste.

Sesc Belenzinho. Comedoria (500 lug.). R. Pe. Adelino, 1.000, 2076-9700. Hoje (11) e sáb. (12), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Tim Music na Rua

Arlindo Cruz, Maria Gadú e Titãs encerram o festival. Nos intervalos, há discotecagem de Rodrigo Bento, da festa Pilantragi.

Vale do Anhangabaú. Dom. (13), 16h. Grátis.

Música clássica

Coral Paulistano

O grupo apresenta concerto da série ‘Missas de Mozart’. A apresentação tem regência de Luiz Marchetti e participação do grupo Camerata Paulistana.

Teatro Municipal. Salão Nobre (180 lug.). Pça. Ramos de Azevedo, s/nº, Centro, 3053-2100. Hoje (11), 20h. R$ 20. Cc.: M e V. Cd.: M e V.

Orquestra Jovem do Estado

Cláudio Cruz rege a orquestra, em concerto que tem como convidado o violoncelista Antonio Meneses e celebra os 20 anos da revista Concerto. No repertório, há composições de Shostakovich e Villa-Lobos.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (13), 20h. R$ 30. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Karabtchevsky rege Schoenberg

Isaac Karabtchevsky rege a cantata sinfônica ‘Gurre-Lieder’, de Arnold Schoenberg. Entre os solistas convidados estão a soprano Jennifer Rowley e os tenores Anthony Dean Griffey e Robert Dean Smith. Participam também o Coro de Câmara Franz Liszt de Weimar, os Coros da Osesp e Acadêmico da Osesp, além de músicos convidados do Instituto Baccarelli.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (17), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos. Ensaio aberto: 4ª (16), 18h. R$ 10.

Jazz Sinfônica

A orquestra participa da série Matinais. Obras de Cyro Pereira, Duke Ellington, Thad Jones, entre outros compositores, estão no programa. Fábio Prado rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (13), 11h. Grátis (ingressos já disponíveis na bilheteria).

Quarteto Osesp e Caio Pagano

O grupo de câmara tem o pianista como convidado do concerto. O repertório tem composições de Antonio Ribeiro, Feliz Mendelssohn-Bartholdy e Antonín Dvorák.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Dom. (13), 16h. R$ 71/R$ 92. Cc.: todos. Cd.: todos.