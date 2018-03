(Foto: Tadeu Brunelli/Estadão)

O ‘Cambucu Crisps’, filé de pescada cambucu grelhada com crosta de quinoa, purê de banana-da-terra e molho de coco (R$ 48; foto), é uma das novas receitas que o chef Wlisses Reis tem servido no Blú Bistrô. O menu executivo (R$ 37,90), com entrada, prato e sobremesa, também traz novidades a cada semana.

R. Monte Alegre, 591, Perdizes, 3871-9296.