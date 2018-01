Bloquinhos e festas para pular carnaval com as crianças

Foto: Andrea Pedro/divulgação

Sesc Pinheiros

Durante quatro dias, a praça do Sesc Pinheiros recebe cortejos carnavalescos para pais e filhos. O primeiro é da POIN – Pequena Orquestra Interativa, no sábado (25). Domingo (26) é a vez do Grupo Furunfunfum. Já 2ª (27) e 3ª (28) são dias de show com a Banda Mirim (foto). Todos sempre às 12h. Livre. R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Grátis.

Bandinha do Saci

A banda organiza matinês para toda a família na praça do Sesc Vila Mariana. De Curitiba, o grupo apresenta marchinhas conhecidas e músicas infantis. Rec. da produção: livre. R. Pelotas, 141, 5080-3000. Dom. (26) a 3ª (28), 11h. Grátis.

Bailinho Estralante com Carmen Miranda

No show, a Banda Estralo presta uma homenagem a Carmen Miranda. O repertório traz sucessos carnavalescos consagrados pela cantora, como ‘Mamãe Eu Quero’ e ‘Alô… Alô?’. 70 min. Rec. da produção: livre. Sesc Bom Retiro. Praça de Convivência. Al. Nothmann, 185, 3332-3600. 3ª (28), 15h. Grátis.

Cadê Bebê

O espaço de brincar organiza uma matinê neste sábado (25). A festa terá maracatu, brincadeiras e pintura de rosto. Rec. da produção: livre. R. Emanuel Kant, 175A, Itaim Bibi, 2361-5633. Sáb. (25), 9h/13h. R$ 20.

Teatro Sérgio Cardoso

No fim de semana, o espaço organiza bailes carnavalescos para crianças. As matinês são animadas pela Tacti Mini Big Band Acústica. R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, 3882-8080. Sáb. (25) e dom. (26), 16h. Grátis.

Mamusca

O espaço de brincar Mamusca, em Pinheiros, vai abrir suas portas com uma programação carnavalesca. As manhãs serão animadas com shows da Trupe Pé de Histórias (25/2), Grupo Triii (26/2), Carnaval com Bloco Bebê e Isadora Canto (27/2), sempre às 11h. Já as tardes trazem uma programação para relembrar os bailinhos de clube, com marchinhas, confete e serpentina para ninguém parar de pular. Na 3ª (28), o bailinho de carnaval terá uma edição especial da Mãetinê, matinê especial comandada pela DJ Paula Mar em que mães, pais, grávidas, agregados e pequeninos são bem-vindos. Livre. R. Joaquim Antunes, 778, Pinheiros, 2362-9303. Sáb. (25) a 3ª (28), 10h/12h e 15h/17h. R$ 50 (bailinho)/ R$ 70 (show). Grátis para menores de 1 ano.

Bloco das Emílias e Viscondes

O tradicional bloco desfila nesta sexta-feira (24) pelas ruas da Vila Buarque, próximo à Praça Rotary. O tema escolhido para este ano é ‘A Pílula Falante do dr. Caramujo’. Emílias, Viscondes, Sacis, Narizinhos, Pedrinhos e Cucas farão a festa durante o cortejo. Livre. Biblioteca Monteiro Lobato. R. General Jardim, 485, V. Buarque. 6ª (24), 14h. Grátis.

Com colaboração do Bora.aí