Black Friday também dá desconto em shows, teatros, cinemas e restaurantes de SP

A Black Friday 2017, que ocorre nesta 6ª (24), também tem descontos para atrações culturais e gastronômicas em São Paulo. Confira a seleção do Divirta-se e aproveite gastando pouco.

+ O Teatro Renaissance oferece descontos em ingressos comprados online para peças de teatro e espetáculos de humor. As peças ‘Fulaninha e Dona Coisa’, com Nathalia Dill no elenco, e ‘Hortance, a Velha’ (foto abaixo), estrelada pela humorista Grace Gianoukas, têm ingressos a R$ 30.

+ Entre as opções de passeios, até a próxima 6ª (24), o Aquário de São Paulo vende ingresso promocional por R$ 40, disponível apenas na loja online e válido até 31 de janeiro do próximo ano. Nesta opção, não estão inclusas as atrações ‘Jurassic Aquarium’, ‘Cinema 7D’ e ‘Aquário Abaixo de Zero’, além de alimentação e estacionamento, pagos à parte. R. Huet Bacelar, 407, Ipiranga, 2273-5500. 9h/17h.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+ No site da Ingresso Rápido, já estão disponíveis entradas para shows com os descontos da Black Friday. O show que a cantora portuguesa Carminho (foto abaixo) faz em 16/12 no Teatro Bradesco, interpretando a obra de Tom Jobim, tem ingressos com 70% de desconto. O do setor de plateia custa R$ 48.

+ Nos restaurantes da rede de culinária mexicana Taco Bell, a promoção para esta 6ª (24) inclui seis combos do cardápio – ‘XXL Grilled Stuft Burrito’, ‘Crunchwrap Supreme’, ‘Burrito Supreme’, ‘Cheesy Beef Burrito & Taco Supreme’, ‘Quesadilla’ e ‘2 Tacos Supreme’ –, que terão 50% de desconto nas 18 unidades. As opções acompanham carne moída, frango, refrigerante e os ‘Cheesy Nachos’. R. Joaquim Floriano, 466, Itaim Bibi, 3508-4900. 10h/22h.

+ O site da empresa Tickets For Fun colocou já nesta 5ª (23) ingressos com desconto em seu site, em uma iniciativa chamada Esquenta Black Friday, que inclui uma série de shows. O que reúne as duplas Bruno & Marrone e Chitãozinho e Xororó, atração do Citibank Hall entre 1 e 3/12, tem ingresso de R$ 85 (poltrona setor 1) para o dia 3/12. Descontos para o Lollapalooza e outros shows promovidos pela companhia estarão no ar a partir de 6ª (24).

+ Nas salas de cinema da rede Kinoplex, todas as sessões desta 6ª terão meia entrada. O desconto de 50% só não é válido para as salas UCI – UCI Kinoplex e Kinoplex Vale Sul não participam da promoção. Os ingressos especiais serão vendidos através do site Ingresso.com. R. Joaquim Floriano, 462, Itaim Bibi.

+ Na 6ª (24), a partir das 15 horas, os clientes têm desconto de 50% nos pratos mais pedidos em todos os restaurantes da rede America. No seleção, estão o polpettone com fettuccine, o ‘Pub’s Burger’, com batatas fritas rústicas, e a sobremesa ‘Farofino Tradicional’, que leva sorvete de chocolate, morango ou creme com farofa crocante, cobertura de chocolate e chantilly. Al. Santos, 957, Cerqueira César, 31784424. 11h30/0h30 (5ª, até 1h; 6ª, até 1h30; sáb., até 2h).

+ No Zé do Hamburger alguns lanches saem com 50% de desconto nesta 6ª (24), 12h às 23h59. Um deles é o ‘Cheese Vespa Burger’, de R$ 30,50 por R$ 15,25. Vem montado com hambúrguer de picanha de 150 gramas, queijo, cebola frita, molho barbecue e maionese artesanal. R. Itapicuru, 416, Perdizes, 3868-4884. 12h/0h (6 e véspera de fer., até 2h; sáb., até 3h).

+ Os restaurantes do hotel Grand Hyatt São Paulo oferecem descontos até domingo (26). No C-Cultura Caseira, o ‘Family Barbecue Brunch’, para duas pessoas, sai de R$ 230 por R$ 115. O hotel também dá descontos no spa e na hospedagem.

+ No restaurante Via Castelli os descontos nos pratos chegam a 30%, nesta 6ª (24). A porção de bolinho de bacalhau, por exemplo, sai de R$ 24,80 por R$ 17,36. Já o bacalhau à portuguesa, para duas pessoas, ficará de R$ 167,00 por R$116,90. Da seção de carnes, o t-bone custará R$ 65,10, com o desconto. R. Martinico Prado, 341, Higienópolis, 3662-2999. 11h30/0h30 (6ª, sáb. e fer., até 1h).

Leia mais sobre a Black Friday

Confira mais dicas culturais no Divirta-se