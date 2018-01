Foto: divulgação

Sob o comando do Bistrot de Paris, o chef Alain Poletto renova o menu com opções como a paleta de cordeiro cozida lentamente, por 16 horas, e servida com molho de hortelã e polenta ao bacon (R$ 142; foto). Também estreiam o galeto assado ao molho de mel e alecrim (R$ 46) e a tarte tatin com sorvete (R$ 20). R. Augusta, 2.542, Cerq. César, 3063-1675.