Drinque ‘Mil e Uma Noites’ (Foto: Giuliana Nogueira/divulgação)

Sorvetes artesanais e novos sanduíches estão no cardápio sazonal do Bistrô Ó-Chá, que também inclui drinques à base de chá, como o ‘Mil e Uma Noites’ (R$ 12; foto) e o ‘Pera Must’ (R$ 17). Pares perfeitos para o sanduíche de rosbife e geleia de pimenta (R$ 26) ou a torta de figo com queijo manchego (R$ 26).

R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737 8001.