Bistrô Love Food serve comida caseira em sobradinho de Moema

Foto: Lucinéia Nunes/Estadão

O chef Walner Sovi escolheu um sobradinho amarelo, em Moema, para abrigar o bistrô Love Food, onde serve comida caseira, saborosa, com caldos e molhos feitos na casa – mas sem muita pretensão. Com apenas 20 lugares distribuídos entre as mesas da varanda e do pequeno salão com mobiliário colorido, o espaço também funciona como rotisseria e café.

A lousa na calçada anuncia os pratos do dia, que custam de R$ 28 a R$ 37, com saladinha de entrada. Na última terça-feira, por exemplo, as opções eram orecchiette com pesto; contrafilé com batata assada e alecrim; e cubos de frango com tempero picante e cuscuz marroquino.

Outras receitas que se revezam no cardápio são o saint-peter com risoto de limão e molho pesto; arroz de bacalhau ou de pato; costelinha de porco com curry de tangerina, acompanhado de purê de banana-da-terra e farofa crocante; e curry de alcatra com arroz de coco.

Cocada cremosa com sorbet de abacaxi (Foto: Denise Guerschman/divulgação)

Boa parte do que é preparado na cozinha também é embalado a vácuo. Dá para sair com a refeição completa, incluindo pratos como picadinho e guarnições, a exemplo do purê de banana-da-terra. De sobremesa, peça a cocada mole com gengibre, servida na companhia do sorbet de abacaxi, por R$ 17 (foto).

ONDE: Al. dos Aicás, 440, Moema, 5052-5305.

QUANDO: 10h/19h (dom. e fer., 12h/17h; fecha 2ª).

QUANTO: Cc.: D, M e V. Cd.: M e V.