'Birdman' é forte concorrente ao Oscar de melhor filme

Em Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância), de Alejandro González Iñarritu, Michael Keaton é um antigo super-herói agora convertido ao teatro sério. Basicamente, trata-se de uma história de reinvenção. É um dos mais indicados ao Oscar e, agora, depois do prêmio do Sindicato dos Produtores, o favorito a ganhar a estatueta de melhor filme, dia 22/2, em Hollywood.

Não seria nenhuma aberração. Ele é muito bom, tecnicamente bem realizado, conta com interpretações convincentes – a começar pela de Keaton – e possui um núcleo crítico interessante.

Comecemos por este: basicamente, ‘Birdman’ fala da fama e de suas ilusões no mundo do espetáculo. O personagem de Keaton, Riggan Thomas, já encarnou no passado o tal Homem Pássaro do título. Uma história de super-herói defensor da comunidade, como Batman, vivido um dia pelo próprio Keaton. Esse jogo de espelhos é um dos trunfos da história e, em entrevistas, Iñarritu confessou que teria dificuldades para trabalhar com um ator que não tivesse passado por essa experiência.

Mas, como a fama não basta, Riggan agora quer provar à filha (Emma Stone), e a si mesmo, que pode ser um grande ator. Decide montar, dirigir e interpretar nada menos que uma peça baseada numa história curta do cult Raymond Carver, ‘Do que Estamos Falando Quando Falamos de Amor’

O aproveitamento dessa situação de resgate de si mesmo é máximo. Em especial porque Iñarritu não se deixa submergir pela seriedade do tema e o desdobra nas vertentes do drama e da paródia, produzindo reflexão e humor, qualidades em nada excludentes. Pelo contrário. Há ótimos momentos de Keaton com Edward Norton, este no papel de um ator egoico e competitivo. E também na relação de Keaton e a imagem fantasmagórica de Birdman, seu superego.

Iñarritu faz com que a história toda pareça rodada num único plano-sequência. E, se conserva um (justificado) centro de visão sombria sobre a humanidade, agora o modera com alguma graça e certa ternura. Luiz Zanin Oricchio