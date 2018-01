Bienal Sesc de Dança leva espetáculos a Campinas

FOTO: CHRISTOPHE DE LAGE/DIV.

A Bienal Sesc de Dança chega à sua 9ª edição e, pela primeira vez, ocorrerá em Campinas. O festival, que começa na quinta (17) e segue até o dia 27, reúne 31 espetáculos, produções de países como Portugal, Áustria, Argentina, Uruguai, Brasil e França.

Coreógrafo de destaque na cena contemporânea, o francês Olivier Dubois abre a programação com ‘Tragédia’, obra em que 18 bailarinos do Ballet du Nord surgem nus em cena. A coreografia, que estreou em 2012 no Festival de Avignon, já percorreu toda a Europa e é inédita no País.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Também na quinta (17), haverá a apresentação de ‘Multitude’, espetáculo da uruguaia Tamara Cubas que tem o palco tomado por uma impactante multidão de corpos em luta, evidenciando os limites físicos de cada um dos dançarinos.

Consulte endereços, horários e valor de ingressos em www.sescsp.org.br. Até 27/9.