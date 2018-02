Bienal de Teatro da USP chega à sua 2ª edição

PROGRAMAÇÃO | Espetáculo ‘Villa’, do chileno Guillermo Calderón, é uma das atrações

Se em sua última edição, em 2013, a Bienal de Teatro da USP mirou as criações do Leste Europeu e do Oriente Médio, agora é a vez de olhar para os traumas e contradições da América Latina. No festival, que começa hoje (27) e se estende até 18/12, serão apresentados dez espetáculos, de seis países: Brasil, Cuba, Colômbia, México, Chile e Argentina.

Concebidas dentro ou a partir do contexto universitário, todas as produções contemplam questões político-sociais, como as ditaduras recentes, a repressão do Estado e o crime organizado.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre as obras, destaque para os mexicanos de ‘Lagartijas Tiradas al Sol’ e os chilenos de ‘Villa’, que reflete sobre os extermínios do governo Pinochet. Além das encenações, a programação tem conferências e workshops.

Diversos espaços e horários. De hoje (27) a 18/12. Espetáculos: R$ 10. Inf.: www.fb.com/teatrodauspoficial

LEIA MAIS | Confira roteiro completo de Teatro e Dança