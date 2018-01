Bichomania comemora o Dia do Folclore no fim de semana

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

É tudo folclore

Para celebrar o Dia do Folclore, comemorado oficialmente em 22 de agosto, a fazendinha Bichomania recebe algumas visitas inusitadas neste fim de semana: a Iara aparece no laguinho; o Saci, na fazenda; e o Curupira, na trilha da mata. Os personagens vão brincar e interagir com as crianças a partir das 15h. A fazenda possui 120 mil metros quadrados junto à Reserva Florestal de Caucaia do Alto, em Cotia. Os pequenos visitantes podem tocar nos animais, conhecer algumas espécies silvestres, ver as plantinhas crescendo na horta, e até ordenhar uma vaca. Tem também um circuito de arvorismo, tirolesa e uma trilha para os mais aventureiros. Livre. Estr. Pires, 1.933, Cotia, 4242-1116. Sáb. (27) e dom. (28), 10h/17h. R$ 34.

Iniciação musical

Com direção artística de Fernanda Chamma, o espetáculo ‘Ritmos da Broadway’ apresenta uma releitura de trechos de musicais consagrados. Entre eles, ‘O Fantasma da Ópera’, ‘O Rei Leão’, ‘Glee’, ‘Wicked’, ‘Os Embalos de Sábado à Noite’, e ‘Cantando na Chuva’. A recomendação é para maiores de 5 anos. Espaço Promon. Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.830, Itaim Bibi, 3071-4236. Sáb. e dom., 19h. R$ 60. Até 25/9.

Feira de troca de brinquedos

Com o evento, o Sesc Pompeia estimula o consumo consciente. Livre. R. Clélia, 93, 3871-7700. Dom. (28), 15h/17h. Grátis.