Biblioteca Mário de Andrade tem programação especial para crianças no domingo

Toda semana, o bora.aí indica os melhores programas infantis no Divirta-se

Foto: divulgação

Entre Livros

O projeto Bibliotequinha, da Biblioteca Mário de Andrade, oferece uma programação especial para a família, todo terceiro domingo do mês.

Neste fim de semana, haverá música, teatro e contação de histórias. Às 14h, o grupo Esopo em Dó Maior encena para as crianças uma adaptação livremente inspirada em ‘O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá’, um dos raros livros do escritor baiano Jorge Amado dedicados ao público infantojuvenil.

Às 15h, ainda ocorre o projeto Mulita, que apresenta o processo de criação de máscaras do grupo, seguido por um pocket show da trupe, que mescla as linguagens de música, dança, teatro e artes visuais. Livre. Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, República, 3775-0002. Dom. (21), 14h/17h. Grátis.

Bagagem artística

Vivian Caroline Lopes, autora da coleção ‘Arte É Infância’, promove oficinas para ensinar História da Arte para crianças, com aulas teóricas e práticas. As inscrições podem ser feitas pelo site www.oficinasculturais.org.br. 6 a 12 anos. Oficina Cultural Alfredo Volpi. R. Américo Salvador Novelli, 416, Itaquera, 2205-5180. Sáb., 14h/16h30. Grátis. Até 10/9.

Senta que lá vem a história

Ana Luiza Lacombe narra contos da autora Mirna Pinsky. Livre. Sesc Consolação. R. Dr. Vila Nova, 245. Sáb. (20), 15h. Grátis.