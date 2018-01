Biblioteca Mário de Andrade organiza ‘1ª Virada Geek’

Foto: divulgação

A Biblioteca Mário de Andrade será invadida por stormtroopers na noite desta sexta-feira, 29. A atração faz parte da 1ª Virada Geek, que vai das 22h até as 4h de sábado.

A franquia ‘Star Wars’ é o tema do encontro de cosplay, mas outros personagens também são bem-vindos. Além do patrulhamento de stormtroopers pelo prédio, a programação inclui desfile e premiação do melhor cosplay.

Na mesma noite, a biblioteca exibe a trilogia ‘O Poderoso Chefão’, com a primeira sessão às 19h.

Biblioteca Mário de Andrade. R. da Consolação, 94, Centro, 3775-0002. 6ª (29), 22h/4h. Grátis.