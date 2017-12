Está no papo: Bibi Ferreira estreia o show ‘4xBibi’

LEIA MAIS| Hello: Lionel Richie apresenta sucessos em SP

LEIA MAIS| Confira roteiro de música com mais de 40 shows

Procópio Ferreira (1898-1979) provavelmente não imaginava que a carreira da filha que estreou nos palcos por suas mãos em uma noite de fevereiro de 1941 fosse tão longe. Foi o que ocorreu. Bibi Ferreira celebra 75 de trajetória profissional com o show ‘4xBibi’, com foco nos sucessos de Amália Rodrigues, Carlos Gardel, Edith Piaf e Frank Sinatra. Mas a abertura do espetáculo pode ser surpreendente: ela interpreta ‘Eu Nasci Há Dez Mil Anos Atrás’, de Raul Seixas e Paulo Coelho.

Foto: William Aguiar/Div.

Newsletter Divirta-se Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por que a escolha de uma canção de Raul Seixas e Paulo Coelho para abrir o espetáculo?

Os dois não poderiam faltar num espetáculo super moderno, como eles sempre foram. É importante tê-los como abertura, é como se eu dissesse ‘estou com vocês’. Sei que existe muita coisa do Raul Seixas por aí que ninguém nunca cantou, e eu ainda quero cantar.

Você escolheu músicas de nomes que já havia homenageado em shows anteriores. Existe uma linha de dramaturgia que os une?

Não. Achei que ficaria interessante ter esses quatro grandes artistas um ao lado do outro, sem me limitar.

O que ainda faz você ir para o palco?

O que me move é a vida. A vida é linda. Mas eu não gosto de falar dessas coisas, meu filho (bate na madeira). Só quero levantar a bandeira e ir em frente.

ONDE: Tom Brasil (1.800 lug.). R. Bragança Paulista, 1.281, Chác. S. Antônio, 4003-1212.

QUANDO: Hoje (4), 22h. QUANTO: R$ 110/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos