Jorge Ben Jor é atração de festa; confira outras opções de shows

Hoje (3)

Bárbara Eugênia

A cantora e compositora apresenta as músicas do álbum ‘É o Que Temos’ (2013). A regravação de ‘Porque Brigamos’, sucesso da cantora Diana, é um dos destaques do repertório.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Hoje (3), 21h (abertura, 20h). R$ 20. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Gafieira do Bebê

O projeto capitaneado pelo acordeonista Bebê Kramer é dedicado à execução do repertório de clássicos da MPB, passando por choro, samba e forró. A cantora Nina Wirtti fica com a parte vocal.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. Hoje (3) e sáb. (4), 21h30. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Giana Viscardi

Acompanhada por um quarteto, a cantora interpreta músicas de João Bosco.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Hoje (3), 21h. R$6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Jurema

‘Mestiça’ (2014) é o nome do segundo álbum da cantora, calcado na sonoridade regional da Bahia. Nele, há interpretações para músicas de Elomar, Roberto Mendes, Tiganá Santana, entre outros compositores.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2331, Higienópolis, 3255-0084. Hoje (3), 22h. R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Melodia

O álbum ‘Zerima’ (2014) é seu primeiro de inéditas desde ‘Retrato do Artista Quando Coisa’ (2001).

Ele apresenta seu repertório, que também tem regravações de ‘Maracangalha’ (Dorival Caymmi) e ‘Leros e Leros e Boleros’ (Sérgio Sampaio).

Teatro J. Safra (633 lug.). R. Josef Kryss, 318, Barra Funda, 2626-0243. Hoje (3) e sáb. (4), 21h30. R$ 60/R$ 150. Cc.: todos. Cd.: todos.

Noche en Cuba

O grupo de reggae apresenta as músicas de seu novo álbum, ‘Segue em Frente’. Em show ao lado de Pepe Cisneros e Fernando Ferrer, a cantora Dona Inah interpreta clássicos de língua espanhola. ‘Aquellos Ojos Verdes’ e ‘Guantanamera’ são alguns deles.

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Hoje (3), 21h. R$ 12/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Roupa Nova

O grupo, que celebra em 2015 os 35 anos de seu primeiro álbum, faz show com seus sucessos, entre eles ‘Dona’, ‘Coração Pirata’ e ‘Whisky a Go Go’.

Citibank Hall (3.820 lug.). Av. das Nações Unidas, 17.955, S. Amaro, 2846-6010. Hoje (3) e sáb. (4), 22h. R$ 100/R$ 240. Cc.: todos. Cd.: todos.

Xande de Pilares

O ex-integrante do Grupo Revelação apresenta as músicas do álbum ‘Perseverança’ (2014). Ele também interpreta os sucessos ‘Grades do Coração’ e ‘Deixa Acontecer’.

Lapa 40 Graus (1.500 lug). R. Inácio Pereira da Rocha, 520, V. Madalena, 3097-0095. Hoje (3), 19h (abertura). R$ 30/R$ 50. Cc.: todos. Cd.: todos.

Sáb. (4)

Gafieira do Bebê

Leoni

Autor de diversos hits do pop nacional, especialmente os da primeira fase do Kid Abelha, ele apresenta músicas de seu novo álbum, ‘Notícias de Mim’. Nele, o artista estabelece parcerias com Dudu Falcão, Zélia Duncan e Sérgio Britto,

dos Titãs.

Tom Jazz (200 lug.). Av. Angélica, 2.331, Higienópolis, 3255-0084. Sáb. (4), 22h. R$ 80. Cc.: todos. Cd.: todos.

Luiz Melodia

Pitty

No álbum ‘Setevidas’ (2014), ela retoma sua veia roqueira, após se dedicar ao projeto Agridoce, ao lado de Martin Mendonça. Músicas recentes, como ‘Boca Aberta’ e ‘Serpente’ estão no repertório, além de sucessos da artista.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. Sáb. (4), 21h. R$ 100. Cc.: todos. Cd.: todos.

Roupa Nova

Toquinho

O artista apresenta seus sucessos em dois shows com participação de Tiê, de Roberto Menescal (no sábado) e Carlos Lyra (no domingo).

Sesc Pinheiros. Teatro Paulo Autran (1.010 lug). R. Paes Leme, 195, 3095-9400. Sáb. (4), 21h; dom. (5), 19h. R$ 15/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Dom. (5)

Clara Moreno

A cantora apresenta seu novo álbum, ‘Samba Esquema Novo de Novo’, composto por regravações de ‘Samba Esquema Novo’ (1963), primeiro disco de Jorge Ben.

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. Dom. (5), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Luiza e Zizi Possi

Mãe e filha apresentam show baseado em músicas que já cantaram juntas e sucessos da carreira. ‘Cacos de Amor’ e ‘Haja O Que Houver’ estão no repertório.

Sesc Itaquera. Palco da Orquestra Mágica (15.000 lug.). Av. Fernando do E.S. Alves de Mattos, 1.000, 2523-9200. Dom. (5), 15h. Grátis.

Mombojó

‘Exclusivo: Excluído’ é o novo show da banda, baseado em projeções de Raul Luna. No repertório, músicas de seus 14 anos de carreira.

Casa do Mancha (100 lug.). R. Felipe de Alcaçova, s/nº, V. Madalena, 3796-7981. Dom. (5), 19h. R$ 30. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.

Racionais MC’s

O grupo de rap liderado por Mano Brown, que no ano passado lançou o álbum ‘Cores e Valores’, interpreta seus hits.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. Dom. (5), 17h (abertura). R$ 40/R$ 60. Cc.: M e V. Cd.: todos.

Toquinho

2ª (6)

Jaques Morelenbaum

O violoncelista e maestro relê obras de grandes nomes da MPB no álbum ‘Saudade do Futuro, Futuro da Saudade’ (2014). Ele é acompanhado por seu CelloSam3aTrio, formado por Lula Galvão (violão) e Rafael Barata (bateria).

Sesc Consolação. Teatro Anchieta (280 lug.). R. Dr. Vila Nova, 245, 3234-3000. 2ª (6), 19h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Padre Fábio de Melo

Ao lado do pianista Mauricio Piassarollo, o sacerdote interpreta composições próprias e sucessos da MPB, entre eles, ‘Guerreiro Menino’ (Gonzaguinha) e ‘Se Eu Quiser Falar com Deus’ (Gilberto Gil).

Theatro Net (799 lug.). Shopping Vila Olímpia. R. Olimpíadas, 360, 3439-9312. 2ª (6), 21h. R$ 320 (R$ 160, doando agasalho ou cobertor). Cc.: todos. Cd.: todos.

3ª (7)

Bangalafumenga

O grupo carnavalesco faz sua festa julina tocando músicas de Caetano Veloso, Jorge Ben Jor, Criolo, entre outros.

Carioca Club (1.000 lug.). R. Cardeal Arcoverde, 2.899, Pinheiros. 3813-8598. 3ª (7), 20h. R$ 60 (3º lote). Cc.: M e V. Cd.: todos.

Jorge Caballero

O peruano, um dos grandes violonistas eruditos, apresenta repertório com peças clássicas.

Sesc Bom Retiro. Teatro (291 lug.). Al. Nothmann, 185, Bom Retiro, 3332-3600. 3ª (7), 20h. R$ 5/R$ 17. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Russo Passapusso

Integrante do Baiana System e do Bemba Trio, ele faz sua estreia solo no álbum ‘Paraíso da Miragem’, lançado em 2014. Em músicas como ‘Paraquedas’ e ‘Sangue do Brasil’, ele mostra influências da percussão baiana e do afrobeat.

Sesc Pompeia. Choperia (800 lug.). R. Clélia, 93, 3871-7700. 3ª (7), 21h. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

5ª (9)

Circo Motel

Misturando estilos como funk e samba, o grupo interpreta as músicas do CD ‘Sobre Coiotes e Pássaros’ (2011).

Sesc Ipiranga. Teatro (200 lug.). R. Bom Pastor, 822, 3340-2000. 5ª (9), 18h. R$ 6/R$ 20. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Thiago Pethit

Em ‘Rock’n’ Roll Sugar Darling’, seu terceiro álbum, o artista é influenciado pela estética do glam rock dos anos 1970. Adriano Cintra, um dos produtores do disco, participa da apresentação.

Sesc Vila Mariana. Teatro (608 lug.). R. Pelotas, 141, 5080-3000. 5ª (9), 18h. R$ 7,50/R$ 25. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Especial

Arraial do Cine Joia

A festa julina da casa de shows tem o bloco carnavalesco carioca Quizomba e o grupo de forró Xaxado Novo.

Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. 4ª (8), 23h59 (abertura, 22h). R$ 30/R$ 50. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Baile das Poderosas

Belo, Livinho, Léo da Baixada, Mr. Catra, Valesca e Tati Zaqui se apresentam na festa.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 4ª (8), 22h. R$ 30/R$ 50 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Baile do Zé Ruela

Jorge Ben Jor e a banda Sambô são as atrações da festa, que celebra um ano.

Clube Pinheiros (2.500 lug.). Av. Brigadeiro Faria Lima, 2.500, 3598-9700. Sáb. (4), 18h/4h. R$ 180. Vendas pelo site www.ingresse.com.

Festa Junina da Portuguesa

A cantora Anitta e a banda Fly são as atrações da festa.

Estádio do Canindé. Anexo (20.000 lug.) R. Comendador Nestor Pereira, 33. Dom. (5), 19h. R$ 60. Vendas pelo site www.bilheteriadigital.com

A Gente Faz a Festa

Projeto de Péricles, Thiaguinho e Chrigor, ex-integrantes do Exaltasamba, ao lado de Pinha e de Izaias Marcelo. Hellen Caroline e Lucas Morato fazem a abertura.

Audio SP (3.000 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 5ª (9), 21h (abertura) e 23h (show principal). R$ 40/R$ 60. Cc.: todos. Cd.: todos.

Música Clássica

Osesp: Alsop e Koh

A regente titular Marin Alsop está à frente da Osesp em concerto com participação da violinista americana Jennifer Koh e do coro da Osesp. Obras compostas por Giovanni Gabrieli, Anna Clyne e Gustav Holst estão no programa.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. Hoje (3), 21h; dom. (5), 16h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos. Cd.: todos.

Osesp: Alsop e Matthias Goerne

Concerto da Osesp que tem o barítono alemão Matthias Goerne como solista. No programa, obras de Brahms, Mahler e Strauss. Marin Alsop rege.

Sala São Paulo (1.484 lug.). Pça. Júlio Prestes, 16, Luz, 3367-9500. 5ª (9), 21h. R$ 45/R$ 178. Cc.: todos.

Cd.: todos. Ensaio aberto: 5ª (9), 9h30. R$ 10.