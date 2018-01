‘Ben-Hur’ ganha remake com Jack Huston no papel principal; confira outros filmes que estreiam na semana

Ben-Hur (Ben-Hur, Estados Unidos/2016, 123 min.) – Épico. Dir. Timur Bekmambetov. Com Rodrigo Santoro, Morgan Freeman, Jack Huston. Refilmagem do original de 1959. O nobre Judah Ben Hur (Jack Huston), contemporâneo de Jesus Cristo (Rodrigo Santoro), é injustamente acusado de traição e condenado à escravidão. Ele sobrevive ao tempo de servidão e descobre que foi enganado por seu próprio irmão, Messala (Toby Kebbell), partindo, então, em busca de vingança. 14 anos.

Barbie – Aventura nas Estrelas (Barbie Star Light Adventure, EUA/2016, 75 min.). – Animação. Dir. Andrew Tan. Com Robbie Daymond, Dwight Schultz. Barbie leva uma vida cheia de aventura e diversão voando de hoverboard com seu bichinho Pipoca em um planeta distante. Quando ela descobre que o brilho de sua galáxia está enfraquecendo, decide viajar até o Planeta Capital, em uma missão para salvar as estrelas. Livre.

Esperando Acordada (Les Chaises Musicales, França/2016, 83 min.) – Comédia. Dir. Marie Belhomme. Com Isabelle Carré, Carmen Maura, Philippe Rebbot. Perrine é uma jovem que ganha a vida animando festas. Um dia, distraída, assusta um homem – que cai e acaba em coma. Culpada, ela decide cuidar do apartamento dele e, aos poucos, assume sua vida. 10 anos.

Francofonia – Louvre Sob Ocupação (Francofonia, le Louvre Sous l’Occupation França/2016, 84 min) – Documentário. Dir. Alexander Sokurov. Com Louis-Do de Lencquesaing, Benjamin Utzerath e Vincent Nemeth. Pensando na relação entre arte e poder, o documentário filmado no Museu do Louvre questiona se a arte pode ensinar sobre nós mesmos, inclusive nos momentos mais sangrentos do mundo.

Funcionário do Mês (Quo vado, Itália/2016, 86 min.) – Comédia. Dir. Gennaro Nunziante. Com Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco. Checco (Checco Zalone) é um homem que tem a vida que sempre desejou. Nascido em uma família rica, nunca sentiu falta de nada e, já adulto, conseguiu um emprego como funcionário público que lhe demanda muito pouco. No entanto, cortes nos gastos do Governo fazem com que a vida de Checco sofra uma reviravolta – e ele precisa decidir se abandona seu emprego ou aceita ser transferido para o Polo Norte. 12 anos.

Lampião da Esquina (Brasil/2016, 85 min.) – Documentário Dir. Lívia Perez. O filme conta a história do jornal Lampião, que, nos primórdios do movimento homossexual no Brasil, levantava a bandeira da diversidade de forma anárquica e debochada. Bom humor e autocrítica faziam parte do editorial, refletindo o jeito de ser da própria comunidade que retratava.

Mercuriales (Mercuriales, França/2014, 108 min.) – Drama. Dir.Virgil Vernier. Com Ana Neborac, Philippine Stindel, Jad Solesme. O cotidiano das jovens Joane e Lisa, que vivem no subúrbio de Paris e são recepcionistas do edifício Torres Mercuriales. Elas se tornam amigas e compartilham seus sonhos e frustrações. 18 anos. Caixa Belas Artes, Frei Caneca – Espaço Itaú.

Quando as Luzes se Apagam (Lights out, Estados Unidos/2015, 90 min.). – Terror. Dir. David F. Sandberg. Com Teresa Palmer, Emily Alyn Lind, Alicia Vela-Bailey. Desde que era pequena, Rebecca tinha uma porção de medos, especialmente quando as luzes se apagavam. Ela acreditava ser perseguida pela figura de uma mulher. Anos mais tarde, seu irmão sofre com o mesmo problema. Juntos, descobrem que a aparição está ligada à mãe deles. 14 anos.