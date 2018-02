Foto: Karin Marcitello/Divulgação

A chef e apresentadora Bela Gil é quem assina as novas receitas da padaria Lilóri, como este sanduíche de focaccia com homus de beterraba, gergelim e biomassa de banana verde (R$ 28; foto). Entre as opções estão ainda saladas, tapioca de manga com coco (R$ 11,60) e ‘Parfait de pitanga com coco’ (R$ 23,50).

R. Peixoto Gomide, 1.486, Jd. Paulista, 3068-8061.