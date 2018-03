O parque O Mundo da Xuxa encerra as atividades no dia 28/2. Ainda não se sabe qual será o destino do espaço temático, que abriu há mais de 11 anos com carrossel dos personagens, trilha de arvorismo radical e carrinho de bate-bate (foto). Shopping SP Market. Av. das Nações Unidas, 22.540, Interlagos, 5541-2530. Sáb. e dom., 11h/19h. R$ 93 (R$ 260, pacote para 4 pessoas). Grátis para deficientes. Até 28/2.

