BeFresh tem novas pedidas no cardápio da estação

+ O tostado ‘Catalán’ (R$ 30; foto), pão torrado com molho de tomate e azeite, muçarela de búfala derretida, paillard de filé mignon grelhado e rúcula, é uma das novidades no cardápio do BeFresh. Outra sugestão é a ‘Picanha do Deserto’ (R$ 45), servida com risoto de açafrão à base de arroz integral, vermelho e selvagem.

Confira outras novidades do cardápio:

– Açafrão Selvagem (R$ 45) – risoto (arroz integral, vermelho e selvagem) de açafrão, alho-poró e vinho branco, com camarão

– Melão & Parma (R$ 31) – salada de presunto parma e melão, com queijo feta, sementes de girassol tostadas, tomate cereja e folhas variadas com molho de azeite, vinagre de maçã e manjericão

– Cupuaçu + açaí (R$ 14) – 100g de cupuaçu, 100g de açaí e granola BeFresh (flocos de aveia tostados, com sementes e frutos secos variados)

– Drinque BeFresh (R$ 16) – gim Gordon’s, água tônica, suco de limão e manjericão

R. Prof. Carlos de Carvalho, 95, Itaim Bibi, 3078-0558.