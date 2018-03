+ Popular nos Estados Unidos, o ‘Eggnog’ volta ao menu do charmoso Bistrô Ó-Chá. A bebida – perfeita para os dias mais frios – leva uma mistura de leite e creme de leite com açúcar, gema de ovo, noz-moscada, bourbon, uísque e rum escuro (R$ 16; foto). Outra sugestão é o ‘Gollog’, de vinho doce com especiarias (R$16).

Serviço: R. Aspicuelta, 194, V. Madalena, 2737-8001.