‘Batman vs. Superman’ está entre as estreias de cinema da semana

Três anos após a revelação de que Ben Affleck seria o novo Batman, Batman vs. Superman: A Origem da Justiça chega aos cinemas. E, apesar das piadas que envolveram a notícia, o longa que une os dois heróis da DC Comics tem bastante ação para os fãs.

Apesar do título, é Clark Kent (Henry Cavill), o Superman, o inimigo da vez. Após seu embate com o vilão General Zod (Michael Shannon), luta que destruiu parte de Metropolis e matou inocentes, o herói não é consenso entre a população – seu poder é demasiado; o controle sobre ele, limitado.

É essa também a opinião de Bruce Wayne (Affleck), que passa a antagonizar o alter ego de Kent. Para acirrar os ânimos ainda mais, Lex Luthor (Jesse Eisenberg) se interessa pelo desenvolvimento de armas que possam deter Superman, o que criará uma intriga muito maior.

Em Conspiração e Poder, inspirado numa história verídica, a produtora da emissora americana CBS, Mary Papes (Cate Blanchett), e o âncora Dan Rather (Robert Redford) suspeitam que George W. Bush utilizou seus contatos para não lutar na Guerra do Vietnã. Ao investigar a história, eles se envolvem em uma série de intrigas.

+ Em Autorretrato de uma Filha Obediente, Cristiana (Elena Popa) é uma mulher de 30 anos que vive com os pais, enquanto trabalha numa tese de doutorado e mantém um caso com um homem casado. Com a saída de seus pais do apartamento, ela passa a morar sozinha. Na nova vida, pretende realizar um sonho: comprar um cachorro.

OUTRAS ESTREIAS

Desajustados

(Fùsi, Dinamarca-Islândia/2015, 96 min.) – Drama. Dir. Dagur Kari. Com Gunnar Jónsson, Illmur Kristjánsdóttir, Arnar Jónsson. Fùsi, um homem na casa dos 40 anos, ainda mora com a mãe e leva uma vida tediosa. O surgimento de Hera e Sjöfn fazem-no mudar de vida, abandonando antigos hábitos.

O Jovem Messias

(The Young Messiah, EUA/2016, 111 min.) – Drama. Dir. Cyrus Nowrasteh. Com Adam Greaves-Neal, Vincent Walsh, Sara Lazzaro. O longa foca a vida de Jesus Cristo aos 7 anos. A trama, abordada a partir do ponto de vista da criança, fala do surgimento da identidade religiosa de Cristo. O longa é baseado na obra da escritora americana Anne Rice (‘Entrevista com o Vampiro’).

Nos Passos do Mestre – Jesus Segundo o Espiritismo

(Brasil/2016, 100 min.) – Documentário. Dir. André Marouço. O documentário aborda a figura de Jesus e visita lugares significativos para a história cristã, relacionando-a com o espiritismo.