Batidas, cervejas artesanais e petiscos no Seu Padreco, em Pinheiros

Ambiente simples do boteco (Foto: divulgação)

O bar Seu Padreco funciona há três meses como uma extensão do C… do Padre – boteco que desde 1957 ocupa uma casa de esquina atrás da igreja Nossa Senhora do Monte Serrat, no Largo de Pinheiros. Daí a brincadeira com os nomes dos bares.

O espaço é bem simples, com chão de cimento rústico, mesinhas de madeira desmontáveis, paredes de tijolos aparentes e portas e janelas de demolição espalhados pelo salão. Barris de chope de plástico fazem as vezes de luminárias. Em breve, a casa deve ganhar um balcão de bar e cozinha própria. Até lá, tudo o que é servido no Seu Padreco continuará saindo da cozinha diminuta do C… do Padre, que ficou famoso pelas batidas, também servidas no bar vizinho.

No almoço, a casa serve apenas PF, com opções de frango grelhado (R$ 13) a filé mignon (R$ 26). Sanduíches e petiscos são preparados somente à tarde e à noite, como as porções de bolinho de arroz arbóreo e de coxinhas (R$ 23, cada), e o lanche de pernil (R$ 12). Para acompanhar, batidas (a partir de R$ 11), e cervejas – como a Jupiter (R$ 18) e a Blue Moon (R$ 20) – a qualquer hora.

ONDE: R. Padre de Carvalho, 799, Pinheiros, 2856-0927.

QUANDO: 12h/1h (dom. e fer., 17h/1h).

QUANTO: Cc. e Cd.: todos.