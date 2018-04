Bate-volta: aquário, fazenda com produção de queijos e parque aquático são passeios próximos à capital

UM DIA NA FAZENDA

Foto: Lucas Terribili/divulgação

Localizada a 120 km da capital, a queijaria Capril do Bosque recebe visitantes para passeios guiados (R$ 18) pela criação de cabras e também pela fabricação de queijos – que são vendidos na lojinha e viram ingrediente no restaurante. O menu de férias traz receitas mais leves, como a salada com folhas orgânicas e queijo (R$ 25) e o creme gelado de frutas com queijo boursin (R$ 15). Aberta nos fins de semana, a fazenda também recebe visitas de 4ª a 6ª, com reserva, até o fim de janeiro. Estr. da Terra Preta, Km 3, s/nº, Joanópolis, 99609-0773. 10h/18h (fecha 2ª e 3ª).

AVENTURA MOLHADA

Foto: Magic City/divulgação

Em uma área de 300 mil m2, o parque aquático Magic City fica em Suzano, a cerca de 70 km da capital. Uma de suas principais atrações é a piscina de ondas, mas também é possível se divertir em toboáguas, piscinas aquecidas e até em um parque de diversões. A novidade para a estação é o ‘Nitro X’ (foto), novo tobogã de 18 metros de altura. O espaço também abriga uma pousada. Estr. do Pavoeiro, 8.870, Clube dos Oficiais, Suzano, 4746-5800. 10h/ 17h (sáb. e dom., 10h/18h). R$ 130 (até 5 anos, grátis). Inf.: www.magiccity.com.br

BICHOS DO MAR

Inaugurado em 1945, o Aquário Municipal de Santos é o mais antigo do País. Lá, estão reunidas cerca de 70 espécies de animais aquáticos. A cerca de 80 km de São Paulo, o espaço funciona com horário estendido durante este verão. Pça. Ver. Luiz La Scalla. Av. Bartolomeu de Gusmão, s/nº, Ponta da Praia, Santos, (13) 3236-9996. 9h/ 19h (sáb. e dom., 9h/20h). R$ 5 (até 12 anos, grátis).