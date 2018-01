Dentro de hotel, bar Must é focado em drinques

Ocupando o espaço do Narã Bar & Lounge, o Must mantém a sofisticação do antigo estabelecimento, dentro do hotel Tivoli Mofarrej. Desde o final de 2016, o bar passa por um processo de transição, tendo como carro-chefe a nova carta de drinques assinada por Jessica Sanchez.

Foto: Leo Feltran/Divulgação

O menu se divide entre opções ‘AM’, servidas das 8h às 17h, e ‘PM’, das 17h à 1h. Deste último, vale experimentar o drinque ‘Please Don’t Tell’ (R$ 31; foto acima), com rum Sailor Jerry, ‘oleo saccharum’ de grapefruit e redução de espumante; e o panini de muçarela de búfala, com rúcula e pesto de tomate seco (R$ 42). O ambiente é agradável e a música – no caso, jazz – tem volume que não atrapalha o papo dos frequentadores, de meia-idade. O atendimento é simpático e atencioso.

Alguns drinques do cardápio ‘PM’ não estavam disponíveis no dia da visita, caso do ‘Bubbles Inside’, de gim Bombay, licor de flor de sabugueiro e ‘shrub’ de abacaxi e hortelã (R$ 31); e do ‘Must Sense’ (R$ 31), de receita secreta. Segundo a casa, os ingredientes estavam em falta e devem chegar na semana que vem.

Aos sábados, há bufê de feijoada (R$ 95, por pessoa). E, neste domingo (12), uma festa que vai das 14h às 22h dá acesso à piscina do hotel, ao lado do bar, com discotecagem de Joana Hasse. A entrada é gratuita – paga-se apenas o que consumir.

ONDE: Tivoli Mofarrej. Al. Santos, 1.437, Jd. Paulista, 3146-5900. QUANDO: 8h/1h. QUANTO:

