Bar promove semana de cervejas

Nas 15 torneiras do Ambar, cervejas artesanais importadas são servidas durante a International Week, de hoje (2) até 9/9. Entre as opções, Brooklyn Chocolate Stout (R$ 20, 200 ml) e St. Feuillien Saison (R$ 20, 200 ml). Para comer, mexilhões com batatas fritas (R$ 30). R. Cunha Gago, 129, Pinheiros, 3031-1274. 18h/0h (5ª e 6ª, 17h/1h; sáb., 15h/1h).

Botecos

Mercearia São Pedro

Bar, livraria e, como diz o nome, mercearia. As mesinhas no terraço vivem cheias de gente. A cerveja Original de 600 ml custa R$ 11. Para comer, vale pedir o delicioso sanduíche de pastrami (R$ 19,50) ou os pastéis (R$ 5, cada) – a primeira fritada sai às 19h. R. Rodésia, 34, V. Madalena, 3815-7200. 9h/1h (dom., 11h/18h).

Happy hour

Prainha Paulista

Ao som de MPB, o bar serve

bebidas como o chope Heineken (R$ 11,90, 470 ml). O local funciona desde 1973 perto da Avenida Paulista e serve porções tradicionais, como a de pasteis misto (R$ 39,50; 12 unid.) – de queijo, carne, camarão e palmito – e a de bolinhos de bacalhau (R$ 57, 12 unid.). Das mesas é possível ver pela televisão transmissões de lutas e de jogos de futebol. Al. Joaquim Eugênio de Lima, 557, Jd. Paulista, 3562-5056. 11h/2h (6ª e sáb., até 3h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Japonês

Choperia Liberdade

O bar é muito mais um karaokê do que uma choperia, já que só serve dois tipos de chope Brahma (R$ 6,50, claro) e cerveja long neck Brahma e Skol (R$6,50), mas tem uma enorme seleção de músicas em português, inglês e japonês para serem escolhidas. Quem

quer cantar tem de chegar cedo, senão, corre risco de não conseguir mostrar a voz. Enquanto espera a vez de subir ao palco, prove um quitute da culinária japonesa – como o temaki de salmão grelhado (R$ 20) ou o yakissoba (R$ 28). R. Glória, 523, Liberdade, 3207-8783. 19h/5h. Entrada: R$ 10 /R$15. Cc.: todos. Cd.: todos.

Mexicano

Don Miguel Mexican Bar

No menu, os pratos são de inspiração tex-mex, como o ‘burrito’ de filé mignon (R$ 45,90) e a porção de ‘nachos’ (R$ 41,90/R$ 43,90). Para beber, além de Heineken

(R$ 8,90), ‘mojito’ (R$ 24,90) e ‘margarita’ (R$ 24,90), há opções de cervejas long neck mexicanas Sol (R$ 11,90) e Dos Equis (R$ 11,90). R. Itapura, 757, Tatuapé, 2097-6490. 12h/15h e 18h/23h40 (6ª, até 0h40; sáb., 12h/17h e 18h/ 0h40; dom., 12h/17h e 18h/ 23h40). Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 20/R$ 25.

Especial

5º Festival de Cerveja Artesanal

Trinta cervejarias participam do evento. Copos de chope de 300ml têm preços que variam entre R$ 8 e R$ 12. Memorial da América Latina. Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664, Barra Funda. Sáb. (3) e dom. (4), 10h/21h.

Balada

Bloco da Preta

Preta Gil apresenta mais uma edição de seu Bloco da Preta. A cantora interpreta funk, samba, axé e outros gêneros dançantes. A festa também conta com sets de Leandro Pardi, Fernando Moreno, entre outros DJs. Audio (2.500 lug.). Av. Francisco Matarazzo, 694, Água Branca, 3862-8279. 3ª (6), 23h (abertura). R$ 40/R$ 120 (1º lote). Cc.: todos. Cd.: todos.

Indie Party

Com foco no rock indie, a festa dedica uma edição especial ao Twenty One Pilots. Arctic Monkeys, Beatles, Franz Ferdinand, Kings of Leon e Daft Punk também estão no set montado por Handys Klaus e seus convidados. Cine Joia (992 lug.). Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Hoje (2), 23h. R$ 30/R$ 40. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.

Pilantragi

A festa de música brasileira tem nesta edição sets de Rodrigo Beto, DJ Tahira e Lia Macedo. Músicas de Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben Jor e Timbalada poderão ser ouvidas. Mundo Pensante (150 lug.). R. 13 de Maio, 825, Bela Vista, 5082-2657. 5ª (8), 22h. R$ 25. Cc.: não aceita. Cd.: M e V.