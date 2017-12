Novos drinques do bartender Spencer estão entre as dicas de bares

Foto: Léo Feltran

Nas segundas-feiras de abril e maio, o bartender Spencer Amereno prepara sete drinques distintos com o uísque Dewar’s 12 no Frank Bar – todos por R$ 29. O ‘London Road Punch’ (foto acima) leva figo, jasmim, limão taiti e vinho do Porto. Maksoud Plaza. R. São Carlos do Pinhal, 424, Bela Vista, 3145-8000. 18h/2h (dom. e fer., 18h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Barxaréu

Nesta esquina agitada da Vila Mariana, as cervejas em garrafa são as mais pedidas (Brahma Extra, Bohemia e Original, R$ 11,80; Serramalte, R$ 12,50). Para acompanhar, peça os saborosos bolinhos de mandioca com carne-seca e catupiry (R$ 41,90, 10 unid.). R. Joaquim Távora, 1150, V. Mariana, 5539-2444. 17h/1h (sáb., dom. e fer., 12h/1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Emiliano

No térreo do estiloso hotel, estão cadeiras desenhadas pelos irmãos Campana e, em frente ao balcão, está uma mesa comunitária. Aproveite para experimentar uma das sete opções de gins-tônicas (R$ 28/ R$ 64), ou finalize com o Dry Martini (R$ 34). R. Oscar Freire, 384, Cerq. César, 3069-4369. 7h/1h. Cc.: todos. Cd.: todos. Estac.: R$ 25.

Ludus

O bar tem mais de 850 opções de jogos de tabuleiro. Entre um dado e outro, belisque as batatas fritas do balde de um quilo (R$ 46,90) acompanhadas do ‘Risco Total’ (R$ 55,90), drinque de um litro feito com vodca, guaraná, morango e xarope de maçã verde, menta ou morango. R. Treze de Maio, 972, Bela Vista, 3253-8452. 18h/0h (6ª e sáb., até 3h; dom., 16h/0h; fecha 2ª e 3ª). Cc.: todos.

Cd.: todos.

Sala da Sogra

No menu da casa, há opções de entrada como a bruschetta com queijo de cabra (R$ 35), que pode ser seguida pelo penne ao funghi com escalope de mignon (R$ 44). O drinque ‘Lemon Grass’ (R$ 25) é preparado com limão siciliano, suco de pera, capim santo, xarope de mapple e vodca. R. Luís Góis, 1150, Mirandópolis, 2389-5519. 11h30/15h e 18h/23h (sáb., 12h/16h e 19h/23h; 2ª, 11h30/15h; fecha dom.). Cc.: todos. Cd.: todos.

Sul Bar

A proposta da casa é mesclar a cozinha brasileira de raiz com influências latinas. De origem uruguaia, o ‘Chivitos’ (R$ 31) é lanche é elaborado com finas fatias de paleta de cordeiro, salada de folhas verdes, ovo frito e maionese de leite. Para acompanhar, o bar serve caipirinhas como a ‘Moça’ (R$ 27), com cachaça mineira, purê de banana, limão e pimenta dedo-de-moça. R. Mourato Coelho, 861, Vila Madalena, 3031-8272. 17h/1h (sáb., 16h/1h; dom., 16h/0h; fecha 2ª).Cc.: todos.

Cd.: todos.