Veríssimo tem novos drinques criados por mixologista; confira outros bares

Comemorando dez anos de fundação, o bar Veríssimo passa a ter drinques criados pelo mixologista Marcelo Serrano. Uma das novidades preparadas por ele é o ‘Madrileño’ (R$ 27; foto). A bebida é feita com vinho branco, grapefruit, pêssego e alecrim. R. Flórida, 1.488, Brooklin, 5506-6748. 12h/1h (dom., 12h/23h.). Cc.: todos. Cc.: todos.

Dona Mathilde

Este snooker bar é um pouco diferente: não tem aquele clima de inferninho e de escuridão típico. O chope de marca própria (R$ 10, tulipa de 300 ml) tem promoção durante a semana. Para acompanhá-lo, escolha os sanduíches montados na baguete de parmesão ou no pão francês (R$ 18/R$ 38). A hora de jogo custa R$ 24. Av. Pompeia, 1.415, V. Pompeia, 3672-4204. 18h/0h (6ª, até 1h; sáb. e véspera de fer., até 2h; dom., até 0h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V.

Ilha das Flores

A localização é ao mesmo tempo incomum e privilegiada: a um quarteirão da Marginal Pinheiros, é distante o suficiente para fugir do barulho dos carros. Os barmen preparam a adocicada ‘Caipirinha da Ilha'(R$ 27) , com vodca, limão, maracujá, morango e gotas de licor de laranja. O ‘Filé à Oswaldo Aranha’ (R$ 65) é uma boa pedida: 200g de filé mignon grelhado, arroz e batata frita. Tem também o risoto de camarão (R$ 89). Serve menu executivo de 2ª a 6ª (R$ 58). R. Curumins, 5, Cidade Jardim, 3031-5644. 12h/0h (dom., 12h/ 18h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Ipo Bar

Com nome que remete à Vila Ipojuca, o bar se destaca em meio à tranquilidade do bairro. Os sócios da casa quiseram criar um ambiente moderno, com clássicos da coquetelaria e algumas variações a preços acessíveis. Seguindo a proposta, o bar serve sempre o ‘Trash do Dia’ (R$ 16), preparado com bebidas nacionais ou rótulos mais em conta. O cítrico ‘Moloco Vellocet’ (R$ 35), com absinto, Chivas 12 Anos, suco de limão-siciliano, xarope de pistache, clara de ovo e anis estrelado, vai bem com a porção de brusquetas (R$ 21, 2 unid.), uma das poucas mas boas opções do cardápio. R. Mota Pais, 32, V. Ipojuca, 3853-6178. 19h/1h (fecha dom. e 2ª). Cc.: todos. Cd.: todos.

Jabuti

O bar foi aberto há 40 anos pela mesma dupla de Antônios (o Martins e o Figueiredo) responsável pelo bar Marco Antonio. Não por acaso, o cardápio é bem semelhante. Para comer, uma boa opção é a famosa ‘Joana D’Arc’ (R$ 28), linguiça grelhada na labareda do álcool – além de porções de frutos do mar. Um chope Brahma (R$ 7,70, claro; R$ 8,50, black) completa o programa. Prove também a batida de amendoim (R$ 15,50, a pequena; R$ 24, a grande). Av. Conselheiro Rodrigues Alves, 1.315, V. Mariana, 5549-8304. 12h/1h (dom., até 17h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Mercearia ZN

Rodeado por prédios residenciais, sossego é a marca do agradável bar, que serve chope Brahma (R$ 8,85, claro; R$ 10,50, black). A cozinha faz petiscos como a calabresa recheada com queijo derretido e orégano (R$ 39,90). Se a fome for maior, peça o filé de linguado com molho de alcaparras (R$ 53,50). R. Casa Forte, 438, Jd. França, 2996-8060. 17h/0h (sáb., dom. e fer, 12h/0h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Original

O chope Brahma (R$ 7,90, claro; R$ 8,90, black) é tirado de uma chopeira restaurada, uma das mais antigas em atividade na capital. Da cozinha, saem quitutes deliciosos, como o bolinho ‘Pirajá’ (R$ 30, 6 unid.), feito com massa de abóbora e recheio de carne seca; e a porção de coxinhas de frango (R$ 27, 5 unid.). R. Graúna, 137, Moema, 5093-9486. 17h/2h (sáb., 12h/2h; dom., 12h/21h; 2ª a 4ª, até 1h). Cc.: todos. Cd.: todos.

Pé de Manga

De frente para uma praça e com amplo espaço ao ar livre, é um dos bares mais agradáveis da cidade. Para acompanhar o chope Brahma (R$ 8,90, claro; R$ 9,90, escuro), prove os miniacarajés com siri (R$ 48, 8 unid.). R. Arapiraca, 152, V. Madalena, 3032-6068. 12h/15h e 18h/0h (sáb., 12h/1h; dom., 12h/22h). Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Manobr.: R$ 25.

Roda Viva

Neste sobrado há muitas referências a feras da MPB, com shows todas as noites. O sanduíche que leva o nome do bar é preparado com cheddar, provolone, polenguinho, peito de peru e tomate (R$ 32). Para beber, peça a cerveja Original de 600 ml (R$ 13). R. Inácio Pereira da Rocha, 351, Pinheiros, 3815-2290/ 98. 19h/1h (fecha de 2ª a 4ª). Entrada: R$ 10/R$ 20. Cc.: D, E, M e V. Cd.: D, E, M e V. Est. conv.: R$ 25.

Skye

Encravado na cobertura do Unique, é programa ideal para os fins de tarde e noites de céu limpo. Aproveite o cenário tomando uma taça de champanhe Veuve Clicquot (R$ 128, brut; R$ 138, rosé). Da cozinha, saem pratos como a pizza ‘Brazuca’ (R$ 76), de carne seca, farofa de mandioca e queijo coalho. Av. Brig. Luís Antônio, 4.700, Jd. Paulista, 3055-4702. 18h/0h30. Cc.: todos. Cd.: todos. Manobr.: R$ 36 (6h).